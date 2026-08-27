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Avcılar’da oto galeride kundaklama: sahibine 'Daltonlar' adıyla 10 milyon TL haraç mesajı

Avcılar Tahtakale’de gece çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi; iki kişi araçları ateşe verip kaçtı, galeri sahibine 10 milyon TL haraç istendi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avcılar’da oto galeride kundaklama: sahibine 'Daltonlar' adıyla 10 milyon TL haraç mesajı

Avcılar olayının gelişimi:

İstanbul’un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde saat 04.00 civarında bir oto galeride yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk incelemeler, yangının teknik ve görsel kayıtlarla kundaklama olduğuna işaret ediyor.

Güvenlik görüntüleri ve hasar:

Güvenlik kameraları ile elde edilen görüntülerde, 2 kişi olduğu görülen şahısların araçları ateşe verdiği, olay sırasında bu kişilerin yangını cep telefonlarıyla kaydettiği belirlendi. Yangın sonucu üç araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerindeki ilk bulgular ve kayıtlar emniyet birimlerinin incelemesine konu oldu.

Haraç talebi ve yürütülen soruşturma:

Kundaklamadan birkaç saat sonra galeri sahibine, kendisini 'Daltonlar' isimli suç örgütü adına yazdığını iddia eden bir kişi tarafından "Sana ceza kesildi" mesajı gönderildi. Mesajla birlikte kundaklama anlarına ait videolar da gönderildiği ve şahsın 10 milyon TL haraç talep ettiği kaydedildi. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturma ve görüntü incelemesine başladı; şüphelilerin tespiti ve olaya ilişkin delillerin toplanması sürüyor.

Oto galeriyi kundakladılar, işyeri sahibinden 10 milyon TL haraç istediler

Oto galeriyi kundakladılar, işyeri sahibinden 10 milyon TL haraç istediler

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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