Ayazağa'da selin bıraktığı tahribat dron görüntüleriyle ortaya çıktı

Havadan kaydedilen görüntüler selin etkisini gözler önüne serdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışın ardından ortaya çıkan hasar, dron kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde sel sularına kapılan araçların sürüklendiği, otopark ve yolların göle döndüğü, bazı araçların üst üste yığılarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Havadan görüntüler ve hasarın boyutu:

Dron kayıtları, suyun yer yer dere yatağından taştığını ve yerleşim alanlarına hızla indiğini gösteriyor. Otoparklarda biriken suların sürüklediği araçların birbirine çarparak yığıldığı, bazı araçların tamamen yan yatmış ya da ters döndüğü tespit edildi. Vatandaşların aktardığına göre 50-55 araç ters dönmüş durumda ve birçok araç ağır hasar aldı.

Semt sakinleri, altyapı yetersizliği ve dere yataklarının taşıyıcı kapasitesinin aşıldığını vurguluyor. Kaydedilen görüntüler, selin kısa sürede geniş bir alana yayılarak hem araç hem de yol altyapısında ciddi tahribata yol açtığını ortaya koyuyor.

Vatandaşların şikayetleri ve acil talepler:

Mahalledeki bazı yurttaşlar, kurtarma ve onarım çalışmaları başlamadan yetkililerin bölgeye gelmesini bekliyor. Annesinin ve babasının evde mahsur kaldığını söyleyen Fatih Kılıç şu ifadeleri kullandı: "Ormandan gelen su çok fazla, aşırı yağıştan dolayı dere yatağı yükü kaldırmadı. Sokakta ne var ne yok hepsini götürdü. 50-55 araç ters dönmüş durumda. Bir tane yetkili yok. Evlerde mahsur kalanlar var. Hiçbir çalışma yok".

Tugay Kömürcü ise mağduriyetlerini dile getirerek, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek. Buradaki insanlar hep mağdur. Aracım çok şükür hasar görmedi. Arkadaşlarımın, komşularımın araçları hep hasar gördü. Bir yetkili göremiyoruz" şeklinde konuştu.

Aracının borcunun bitmediğini söyleyen Nazan Kazdağ da yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bizim de arabamız var burada battı. Borcu da bitmedi. Hiçbir yararını göremeden afete uğradık. Gelen giden kimse de yok. Çok kötü durumdayız Özellikle de belediyenin gelmesi gerek".

Mahalle sakinleri, elektrik kesintileri, ulaşımın aksaması ve evlerde mahsur kalanların bulunması nedeniyle acil müdahale beklentisini yineliyor. Dron kayıtlarıyla belgelenen tahribat, bölge için hızlı koordinasyon ve altyapı iyileştirmelerinin önemini bir kez daha gösteriyor.

SARIYER'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN YOL AÇTIĞI HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ