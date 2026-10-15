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Kocaeli'de istinat duvarı çöküşü cep telefonuna yansıdı

Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde etkili sağanak sonrası istinat duvarı çatırdayarak çöktü; yıkılma sırasında elektrik direği yan yatıp görüntülere yansıdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaeli'de istinat duvarı çöküşü cep telefonuna yansıdı

çökme anı ve görüntüler:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası istinat duvarı çatırdayarak çöktü. Çökme anında duyulan çatırdama sesleri ve duvarın hızla yıkılışı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde duvarın ilk çatlama işaretiyle birlikte toprağın kopuşu ve kütlenin aşağı doğru akması, aynı hatta bulunan bir elektrik direğinin de yan yatmasına neden oluyor. O anlarda çevrede panik ve koşuşturmalar dikkat çekiyor; kayıt, olayın dinamiklerini ve hasarın boyutunu net biçimde gösteriyor.

altyapı ve güvenlik endişesi:

Böyle çökme olayları genellikle aşırı yağışa bağlı toprak doygunluğu ve yetersiz drenajla ilişkilendiriliyor; bölgedeki istinat yapılarının düzenli bakımı ile yağış sonrası inceleme önem taşıyor. Yan yatan elektrik direği hem enerji kesintisi hem de can güvenliği riski oluşturabileceğinden uzman müdahalesi gerekiyor.

Olayla ilgili olarak yetkililerden resmi bir açıklama henüz kamuoyuna ulaşmadı; görüntüler, hava koşullarının altyapı üzerindeki etkisini ve yerel zararın tespit edilmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

KOCAELİ’DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ. ÇÖKME SIRASINDA DUYULAN ÇATIRDAMA...

KOCAELİ’DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ. ÇÖKME SIRASINDA DUYULAN ÇATIRDAMA SESLERİNİN ARDINDAN DEV DUVAR YIKILIRKEN, ELEKTRİK DİREĞİ DE YAN YATTI. O ANLAR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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