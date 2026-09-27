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Aydın incirinde sıkı saha denetimleriyle marka güveni sağlanıyor

Bozdoğan'da yürütülen denetimler, 2026/1 Sayılı Tebliği kapsamında hijyen, depolama ve toksin risklerini kontrol ederek Aydın incirinin güvenini sağlıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın incirinde sıkı saha denetimleriyle marka güveni sağlanıyor

Aydın incirinde saha denetimleri devam ediyor

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliği tarafından tescilli coğrafi işarete sahip Aydın incirinin kalite ve güvenilirliğini korumak için sahada yoğun kontroller gerçekleştiriyor.

Denetim kapsamı:

Yapılan incelemelerde üretim, toplama, taşıma ve muhafaza süreçleri gözden geçiriliyor. Ekipler, 2026/1 Sayılı Valilik Tebliği ve ilgili mevzuat doğrultusunda özellikle hijyen şartları, depolama koşulları ve ürün kalitesi kriterlerine odaklanıyor.

Kontrollerde ayrıca incirde toksin oluşumunun önlenmesine yönelik uygulamaların varlığı ve etkinliği değerlendiriliyor. Üretim kayıtları ve izlenebilirlik belgeleri üzerinden mevzuata uygunluk titizlikle inceleniyor.

Hedef ve sonuç odaklı çalışmalar:

Denetimlerin temel hedefi, üreticilerin emeklerinin korunması ve tüketicilere güvenilir gıda sunulmasının sağlanmasıdır. Bu çalışmalarla Aydın incirinin marka değeri ve sürdürülebilirliği korunmaya çalışılıyor.

Bozdoğan ekipleri, mevzuata uyumu sürekli kılmak amacıyla periyodik saha ziyaretleri ve üretici bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini belirtiyor.

AYDIN&#039;IN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRÜNLERİNDEN OLAN VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETE...

AYDIN'IN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRÜNLERİNDEN OLAN VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETE SAHİP AYDIN İNCİRİNİN KALİTESİNİN VE GÜVENİLİRLİĞİNİN KORUNMASI AMACIYLA BOZDOĞAN'DA SAHA DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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