Okurdan izdihama: Osmangazi kitap günlerinde uzun imza kuyrukları

Osmangazi Kitap Günleri'nde yoğun ilgi

2. Osmangazi Kitap Günleri, Osmangazi Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle Osmangazi Meydanı'nda ikinci gününde de kitapseverleri bir araya getirdi. Farklı yayınevlerinin stantları, söyleşi ve imza etkinlikleriyle zenginleşen program, vatandaşların yoğun ilgisiyle dikkat çekti.

Ahmet Ümit'in söyleşisi ve imza izdihamı:

Polisiye edebiyatının usta ismi Ahmet Ümit, 'Uygarlıkların Beşiği Anadolu' başlıklı söyleşisinde Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini, farklı medeniyetlerin bıraktığı izleri ve kültürel birikimi okurlarla paylaştı. Söyleşide Bursa'nın tarihsel önemine de özel vurgu yapıldı.

Söyleşinin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile bir araya gelen Ümit, teşekkür ve plaket takdiminin ardından başkana imzalı kitabını hediye etti. Etkinlik alanında imza almak isteyen okurların oluşturduğu kuyruk, fuar alanının dışına kadar uzandı.

Etkinlikte konuşan Ümit, 'Osmangazi Kitap Günleri'nin ikincisinde burada bulunmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir kalabalık var, okurlarımız burada da bizleri yalnız bırakmadılar' diyerek belediyenin kültür hizmetlerine devam etmesi çağrısında bulundu.

Bursalı yazarlar ve yayınevi stantları:

Günün diğer programında Bursalı yazar ve şairler şiir okumaları ve söyleşilerle okurlarla buluştu. Duran Saper, etkinliğin Bursa'nın kültür ve edebiyat hayatına önemli katkı sunduğunu belirterek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Yayınevi standında kitaplarını imzalayan Meral Saylar ise etkinliğin açık hava olması nedeniyle katılımcılara keyif verdiğini, 'Kitap ve Empati' adlı eserinde 33 kitabın incelemesinin yer aldığını söyledi ve tüm yazarların şanslı olmasını diledi.

Osmangazi Meydanı'ndaki kitap günlerini ziyaret eden vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi ve Başkan Erkan Aydın'a kültür ve sanat etkinliklerini ilçe sakinleriyle buluşturdukları için teşekkür etti ve organizasyonun geleneksel hale gelmesinin önemine vurgu yaptı.

2. OSMANGAZİ KİTAP GÜNLERİ, KİTAPSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİYLE DEVAM EDİYOR. ÜNLÜ YAZAR AHMET ÜMİT'İN KONUK OLDUĞU PROGRAMDA YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKERKEN, İMZA ETKİNLİĞİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU.