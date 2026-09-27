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Gaziantep'te hatalı sollama sonucu minibüsle çarpışma: 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep-Nurdağı yolunda Acaroba Mahallesi yakınında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:20

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te hatalı sollama sonucu minibüsle çarpışma: 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında saat 18.06 sıralarında bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır bir trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 2’si çocuk, 5’i yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Kaza, yolların kapanmasına ve bölgedeki trafik akışında aksamalara yol açtı. Yaralılardan alınan ilk sağlık bildirimlerine göre, durumları ağır olanın olmadığı bildirildi.

Vali Yardımcısı'nın açıklaması:

Olay yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, kazaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Çok üzücü bir kaza. Kaza 18.06 sıralarında meydana geldi. Şehitkamil ilçesi Nurdağı karayolu kırsal Acaroba Mahallesi’nde yaşandı kaza. Otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan yok. Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Hayatını kaybedenler 2’si çocuk, 5 yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi. Hayatını kaybedenlerin hepsi otomobilde bulunuyor. Vefat edenlerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor".

İlk müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavilerine başlandı. Olayla ilgili görgü tanıkları ve araç sürücülerinin beyanları alınmaya başlandı; kazanın sebebi olarak hatalı sollama işaret ediliyor.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve soruşturmanın jandarma tarafından titizlikle yürütüleceğini açıkladı.

OLAY YERİNDEKİ KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

OLAY YERİNDEKİ KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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