Dolar 49,3624 +0,01%
Euro 55,3137 +0,47%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.647,46 -0,05%
EUR/USD 1,1201 +0,36%
Brent Petrol 105,95 -0,66%
--°

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Aydın merkezli soruşturmada 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzaiyle bağlantılı 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Operasyon ve gözaltılar:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik süren soruşturma kapsamında Efeler, Kuşadası ve İzmir adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı baskınlarında K.E., S.G., A.Y., D.A.K. ve Y.A. olmak üzere beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda yakalanan 10 şüpheli ile birlikte, soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen maddeler ve yasal işlem:

Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirildi. Önceki operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan beş kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve şüpheli bağlantılarını değerlendirerek soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

AYDIN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA EFELER, KUŞADASI VE...

AYDIN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA EFELER, KUŞADASI VE İZMİR’DE 5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı
images

Bodrum'da sahte dolar hazırlığı son anda durduruldu: 46 bin 200 dolar ele geçiri...
images

Ekrem İmamoğlu davasında tutuklular suçlamaları reddederek tahliye istedi
images

fransa'da öğrenci protestoları üçüncü haftasında devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ameliyat planlandığı gibi tamamlandı: Papa XIV. Leo odasına döndü

İsmail Kartal: disiplin ve rotasyonla Birmingham'dan başarılı dönmeyi amaçlıyoruz

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 15: Galatasaray ve Barcelona fileleri boş bıraktı

Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi