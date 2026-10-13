Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Operasyon ve gözaltılar:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik süren soruşturma kapsamında Efeler, Kuşadası ve İzmir adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı baskınlarında K.E., S.G., A.Y., D.A.K. ve Y.A. olmak üzere beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda yakalanan 10 şüpheli ile birlikte, soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen maddeler ve yasal işlem:

Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirildi. Önceki operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan beş kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve şüpheli bağlantılarını değerlendirerek soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

AYDIN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA EFELER, KUŞADASI VE İZMİR’DE 5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ.