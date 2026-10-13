fransa'da öğrenci protestoları üçüncü haftasında devam ediyor

Ülke genelinde binlerce genç sokakta

Fransa'da liselerde başlayan ve üniversitelere yayılan öğrenci protestoları üçüncü haftasında da yoğun katılımla sürdü. Başkent Paris ile Lyon, Marsilya, Nantes, Rennes, Strasbourg ve Bordeaux gibi kentlerde lise ve üniversite öğrencileri yeniden sokaklara çıktı. Gösterilere bazı öğretmenler ve eğitim sendikalarının destek vermesiyle eylemler tabana yayıldı; yer yer güvenlik güçleriyle arbede yaşandığı bildirildi.

katılım rakamları ve günlük tablo:

Fransa İçişleri Bakanlığı, bugün için ülkede 161.500 kişinin gösterilere katıldığını açıklarken, öğrenci ve sendika örgütleri katılımın 480.000'e ulaştığını belirtti. Protestolar nedeniyle 214 liseden eğitim verilemedi; bir önceki büyük eylem gününde bu sayı 800 olarak bildirilmişti. Ana yürüyüşlerden biri Paris'te Place d'Italie meydanından Invalides yönüne düzenlendi; başkentte ayrıca belediye binası ile Port-Royal Meydanı arasında daha küçük bir yürüyüş gerçekleştirildi.

thunberg'in katılımı ve hukuki destek:

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Paris yakınlarındaki Saint-Denis'teki Paul-Eluard Lisesi önündeki eyleme katılarak öğrencilere destek verdi. Thunberg, 'Geleceğimiz elimizden çalınıyor ve okullar ihtiyaç duydukları yatırımları alamıyor' diyerek müdahaleleri eleştirdi ve 'Pes etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı. Eylem sırasında yaklaşık 20 avukat da cübbeleriyle okul önünde bekleyerek öğrencilerin olası polis müdahalelerine hukuki destek sağladı.

sarı yeleklilerle ortak çağrı ve 17 ekim planları:

Sarı Yelekliler hareketi ile öğrenci ve çeşitli toplumsal hareketlerin temsilcileri, 'Jaunes et jeunes, nos luttes se rencontrent' sloganıyla 17 Ekim Cumartesi günü ortak gösteri çağrısı yaptı. Paris'te Bastille Meydanı'nda saat 14.00'te buluşup Opera yönüne yürünmesi, Rennes'de ise aynı saatte Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılması planlanıyor. Çağrıda öğrenciler, öğretmenler, işçiler, çiftçiler ve emekliler eylemlere davet edildi; hareket, eylül ayından bu yana devam eden lise protestolarında yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

yaralanmalar, zararın boyutu ve soruşturmalar:

Fransa Eğitim Bakanlığı, protestoların başlangıcından beri 147 eğitim çalışanının yaralandığını açıkladı. İle-de-France Bölge Yönetimi ise protestolar sürecinde 110'dan fazla lisenin zarar gördüğünü ve maddi zararın 8,5 milyon euro'yu bulduğunu bildirdi. Adalet Bakanlığı verilerine göre 8 Ekim'e kadar 6.877 kişi gözaltına alındı; bu kişilerin 5.890'ının reşit olmadığı, 2.376 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, 21 kişi (bunların 6'sı çocuk) hakkında ise tutuklu yargılama kararı verildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin müdahaleleriyle ilgili olarak Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) protestoların başlangıcından bu yana 36 soruşturma başlattı.

hükümetin açıklamaları ve öğrencilerin talepleri:

Öğrenciler öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri, okulların fiziki koşulları ve Parcoursup üzerinden üniversiteye geçiş sisteminin kaldırılmasını talep ediyor. Lise Öğrencileri Sendikası (USL) eğitimdeki sorunların çözümü için 10 milyar euro acil kaynak ayrılmasını istiyor. Hükümetten gelen yanıtlar arasında Eğitim Bakanı Edouard Geffray'in öğretmen açığı yoğun olan okullara 3.000 yedek öğretmen gönderileceğini ve eğitim bütçesinin 1 milyar euro artırılacağını açıklaması yer aldı. Başbakan Sebastien Lecornu ise öğrencilerle yürütülen danışma sürecinde ortaya çıkan önerilerin 2027 bütçe tasarısına dahil edilmesi için çalışma yapılacağını bildirdi. Öğrenci örgütleri hükümetin açıkladığı önlemleri yetersiz bulduğunu belirterek talepler karşılanana kadar eylemleri sürdüreceklerini duyurdu.

FRANSA'DA ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA DEVAM EDEN ÖĞRENCİ PROTESTOLARINDA BUGÜN 160 BİNDEN FAZLA KİŞİ SOKAĞA İNERKEN, ÖĞRENCİLER 17 EKİM'DE SARI YELEKLİLERLE DÜZENLENECEK PROTESTOYA KATILIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.