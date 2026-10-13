Sinop'ta bonzai operasyonu: Boyabat ve Durağan'da 4 kişi yakalandı

operasyonun ayrıntıları:
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-10 Ekim 2026 tarihlerinde Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
ele geçirilenler ve adli süreç:
Çalışmalar kapsamında toplam 33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlemlere başlandı.
SİNOP’UN BOYABAT VE DURAĞAN İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
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