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Sinop'ta bonzai operasyonu: Boyabat ve Durağan'da 4 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma, Boyabat ve Durağan'da 6-10 Ekim 2026'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı; 33 gram bonzai ve aparat ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinop'ta bonzai operasyonu: Boyabat ve Durağan'da 4 kişi yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-10 Ekim 2026 tarihlerinde Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

ele geçirilenler ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında toplam 33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlemlere başlandı.

SİNOP’UN BOYABAT VE DURAĞAN İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK...

SİNOP’UN BOYABAT VE DURAĞAN İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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