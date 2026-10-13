Edremit körfezi'nde kapsamlı huzur operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

operasyonun örgütlenmesi:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen saha çalışmaları sonucu, genel asayiş, narkotik ve kaçakçılık/organize suçlarla mücadele (KOM) kapsamında şüpheli şahıslar ve adresler tek tek belirlendi. Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde planlanan eş zamanlı baskınlarda, Edremit’te 28, Burhaniye’de 7 ve Havran’da 2 olmak üzere toplam 37 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyona, özel harekât ve çevik kuvvet unsurlarının desteğiyle 94 ekip ve 371 emniyet personeli katıldı. Planlı saha çalışmalarının ardından yapılan baskınlarla hem adreslerde arama yapıldı hem de aranan şahıslara yönelik kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

ele geçirilen silah ve uyuşturucular:

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 226 adet 9 mm çapında fişek ve 24 adet 7.65 mm çapında fişek bulundu.

Narkotik ekiplerinin dedektör köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda ise 555 adet sentetik ecza hap, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

aranan şahıslar ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yakalamalar da gerçekleştirildi. Yapılan kimlik kontrolleri ve baskınlarda; 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile 0 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi dahil olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı; soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, EDREMİT KÖRFEZİ GENELİNDE ASAYİŞİ SAĞLAMAK, UYUŞTURUCU TİCARETİ VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE VURMAK AMACIYLA DEV BİR OPERASYONA İMZA ATTI.