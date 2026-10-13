Dolar 49,3624 +0,01%
Euro 55,3137 +0,47%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.647,46 -0,05%
EUR/USD 1,1201 +0,36%
Brent Petrol 105,95 -0,66%
--°

Edremit körfezi'nde kapsamlı huzur operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

Balıkesir polisinin Edremit, Burhaniye ve Havran’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 adreste arama yapıldı; 20 şüpheli, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Edremit körfezi'nde kapsamlı huzur operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

operasyonun örgütlenmesi:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen saha çalışmaları sonucu, genel asayiş, narkotik ve kaçakçılık/organize suçlarla mücadele (KOM) kapsamında şüpheli şahıslar ve adresler tek tek belirlendi. Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde planlanan eş zamanlı baskınlarda, Edremit’te 28, Burhaniye’de 7 ve Havran’da 2 olmak üzere toplam 37 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyona, özel harekât ve çevik kuvvet unsurlarının desteğiyle 94 ekip ve 371 emniyet personeli katıldı. Planlı saha çalışmalarının ardından yapılan baskınlarla hem adreslerde arama yapıldı hem de aranan şahıslara yönelik kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

ele geçirilen silah ve uyuşturucular:

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 226 adet 9 mm çapında fişek ve 24 adet 7.65 mm çapında fişek bulundu.

Narkotik ekiplerinin dedektör köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda ise 555 adet sentetik ecza hap, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

aranan şahıslar ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yakalamalar da gerçekleştirildi. Yapılan kimlik kontrolleri ve baskınlarda; 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile 0 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi dahil olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı; soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, EDREMİT KÖRFEZİ GENELİNDE ASAYİŞİ SAĞLAMAK, UYUŞTURUCU TİCARETİ VE...

BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, EDREMİT KÖRFEZİ GENELİNDE ASAYİŞİ SAĞLAMAK, UYUŞTURUCU TİCARETİ VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE VURMAK AMACIYLA DEV BİR OPERASYONA İMZA ATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı
images

Bodrum'da sahte dolar hazırlığı son anda durduruldu: 46 bin 200 dolar ele geçiri...
images

Ekrem İmamoğlu davasında tutuklular suçlamaları reddederek tahliye istedi
images

fransa'da öğrenci protestoları üçüncü haftasında devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ameliyat planlandığı gibi tamamlandı: Papa XIV. Leo odasına döndü

İsmail Kartal: disiplin ve rotasyonla Birmingham'dan başarılı dönmeyi amaçlıyoruz

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 15: Galatasaray ve Barcelona fileleri boş bıraktı

Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi