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İletişimi merkeze alan Türkiye yüzyılı hedefi: gençlik, yapay zekâ ve dijital esenlik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yarışmasında Türkiye Yüzyılı’nı iletişimin çağına dönüştürme vizyonunu, gençler ve yapay zekâ vurgusuyla paylaştı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:58

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EDİTÖR: Elif Demir

İletişimi merkeze alan Türkiye yüzyılı hedefi: gençlik, yapay zekâ ve dijital esenlik

İletişim başkanı duranın TRT törenindeki çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT tarafından düzenlenen 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda İletişimin Yüzyılı haline getirme hedefini ve bunun gerektirdiği politikaları anlattı. Duran, gençlere verilen önemi vurgulayarak, yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik etti ve TRT’ye sunduğu platform için teşekkür etti.

Gençlere yatırım ve yarışmanın önemi:

Duran, gençlerin enerji, tutku ve özgün bakış açılarıyla medya düzenine yeni soluk getireceğine inandığını belirtti. Yarışmanın bu yıl 12’nci kez düzenlendiğini, 15 kategoride yapıldığını ve bu yıl 15 Temmuz Özel Kategorisi’ne yer verilmesinin anlamlı olduğunu söyledi. Söz konusu etkinliğin gençlere kendilerini ifade edebilecekleri bir mecra açtığını; gençlerin özgüven, cesaret ve emeklerinin bugün başardıklarının yarını şekillendireceğini dile getirdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz'e atfettiği 'Gençken öğrenilen ilim, taşa vurulmuş damga gibidir' hadisini aktararak, yarışmaya katılan eserlerin genç yaşta katma değer sağlayacağını vurguladı.

Yapay zekâ teması ve riskler:

Geleceğin İletişimcileri yarışmasının iletişim kampanyası teması bu yıl Üretken Yapay Zeka olarak belirlendi. Duran, yapay zekânın iletişim ve medya alanında yeni imkânlar sunduğunu; aynı zamanda dezenformasyon, sahte içerikler, kişisel veriler ve mahremiyet açısından ciddi riskler getirdiğini ifade etti. İletişim süreçlerinin hızlanmasıyla birlikte dezenformasyonun da hızla yayıldığını; bunun bilgi güvenilirliğini ve ortak gerçeklik zemininin aşınmasına yol açtığını belirtti.

dijital güç odakları ve medya eşitsizlikleri:

Duran, büyük teknoloji şirketlerinin bilgi dolaşımındaki artan hegemonik gücüne dikkat çekti. Arama motorları ve sosyal medya platformlarının algoritmalar aracılığıyla hangi içeriğin görünür olacağını belirlediğini; bunun zaman zaman bilgi akışını eğip büktüğünü söyledi. Konuşmasında, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki üç yılı aşkın süredir devam eden operasyonlarında bilgi dolaşımına dair yaşanan örnekleri işaret ederek bu dinamiklerin hakikat krizini derinleştirdiğini vurguladı. Dijital alanın tarafsız bir mecra olmadığı, aksine görünürlük ve temsil üzerinde etkili güçlerin bulunduğu belirtildi.

dijital esenlik ve politika arayışı:

Duran, teknolojinin merkezinde insanın olması gerektiğini ve pergelin sabit ayağının insani değerler üzerinde tutulmasının kalıcı çözüm olduğunu söyledi. İletişim Başkanlığı olarak dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı ve dezenformasyona karşı toplumsal bilinç geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Ayrıca 13 Haziran’da ilan edilen Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı'na atıfta bulunarak, planın yapay zeka okuryazarlığını yaygınlaştırma, insan kaynağı yetiştirme, veri ekosistemi ve hukuki çerçeve oluşturma hedeflerini hatırlattı.

Duran, dijital alanı güvenli kılmanın; iletişimde tek merkezli temsil anlayışından çıkıp herkesin kendi hikâyesini anlatabildiği adil bir medya düzeni tesis etmekle mümkün olacağını belirtti. Bu süreçte akademi, medya kuruluşları, iletişim profesyonelleri, dijital platformlar ve devletin sorumlulukları olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Duran, 'İletişim Kampanyası' alanında ödül alanlara ödüllerini takdim etti.

İletişim Başkanı Duran: &quot;Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda İletişimin Yüzyılı haline getirmek için...

İletişim Başkanı Duran: "Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda İletişimin Yüzyılı haline getirmek için gayret gösteriyoruz"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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