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Manyas'ta Hacı Osman sokak'taki ev yangını bir kişinin ölümüne yol açtı

Manyas'ta Hacı Osman Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında İ.A. hayatını kaybetti; itfaiye yangını söndürdü, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manyas'ta Hacı Osman sokak'taki ev yangını bir kişinin ölümüne yol açtı

olayın genel hatları:

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Hacı Osman Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü.

yangına müdahale:

Olay yerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas Grup Amirliği ekipleri gönderildi. Müdahale için bölgeye 3 itfaiye aracı ve 6 personel ile ekipler sevk edildi; jandarma ve sağlık ekipleri de çalışma yürüttü. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

olay yeri incelemesi ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı kontrolde, evde bulunan İ.A. isimli kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak yangının kesin çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı ve jandarma ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

BALIKESİR&#039;İN MANYAS İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. İTFAİYE...

BALIKESİR'İN MANYAS İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGININ ARDINDAN OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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