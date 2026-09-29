Aydın merkezli yasa dışı bahis ağına geniş çaplı operasyon: 12 tutuklu, hesaplarda 1 milyar 234 milyon tl

Aydın merkezli operasyonun ayrıntıları

Aydın merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda İstanbul, Kocaeli ve İzmir illerinde de müdahaleler gerçekleştirildi. Operasyon sonunda toplam 15 şüpheli gözaltına alınarak Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Operasyonun kapsamı ve deliller:

İşlemler, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından 81 ildeki başsavcılara gönderilen genelge çerçevesinde yürütüldü. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ve bağlantılı hesapların toplam işlem hacminin 1 milyar 234 milyon TL olduğu tespit edildi. Adres aramalarında ise 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan 15 kişiden 12'si tutuklandı, kalan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon ve deliller, soruşturmanın kanıtlandırılmasına yönelik kilit unsurlar olarak kayda geçti; hakimlik kararları doğrultusunda tutuklama ve adli kontrol uygulamaları hayata geçirildi.

AYDIN MERKEZLİ 4 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 15 ŞÜPHELİDEN 12’Sİ TUTUKLANDI.