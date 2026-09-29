Köy evinde tartışma sonrası ölüm: sanık 'bir anlık öfke' dedi

Dava dosyası ve iddianame

Samsun'da 4 çocuk annesi Fatma Günegül'ün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, olayın failli olarak tutuklu sanık Yücel Günegül (49) gösterildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame önce Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; mahkemenin kapatılmasının ardından dosya Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi.

Olayın gelişimi

Bildirilenlere göre çift, 25 Eylül 2025 tarihinde Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'ndeki köy evine birlikte gitti. İddialar, gecenin ilerleyen saatlerinde aldatılma ve kıskançlık konularıyla başlayan tartışmanın şiddetlenmesi yönünde. Olay sırasında sanığın, eşinin başını duvara vurup yere yatırdıktan sonra bir eliyle boğazını sıktığı, diğer eliyle seramik kahve kupasıyla yüzüne defalarca vurduğu öne sürüldü. Olay balkonda meydana geldi ve Fatma Günegül hayatını kaybetti.

Olaydan sonra sanığın, eşinin üzerine yorgan örttüğü ve daha sonra aracıyla Asarcık istikametine doğru yola çıktığı belirtildi. Gece jandarma ekipleri tarafından alkollü araç kullandığı gerekçesiyle durdurulan sanığın ayakkabı ve çoraplarında kan lekesi tespit edildi. İlk sorgulamada ayağına çivi battığını söylediği, ardından eşinin başını duvara vurduğunu ve boğduğunu itiraf ettiği kayıtlara geçti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Fatma Günegül'ü ölü buldu.

Sanığın savunması ve tanık beyanları

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yücel Günegül, eylemi öldürme kastıyla gerçekleştirmediğini iddia etti. Sanık, olaya ilişkin olarak karşılıklı bir arbede yaşandığını, kendisinin tokat attığını, eşinin saçlarını çektiğini ve boğuşma sırasında eşinin kafasının balkondaki mermer taşa çarptığını öne sürdü. Sanık, ayrıca elinde cam bardak olduğunu, yüzüne kupa ile vurmadığını savundu ve "Bir anlık öfke ile olay meydana geldi. Çok çok pişmanım" dedi. Olay günü iki bira içtiğini, ancak alkollü olmadığını belirtti.

Dava sırasında tanık olarak dinlenen çiftin kızı Selma Yenigün, babasının beyanlarını doğruladığını söyledi. Yenigün, annenin daha önce Mersin'e giderek bir kişiyle görüştüğünden söz ettiğini; bir süre kadın sığınma evinde kaldığını, ardından babası tarafından alınarak eve döndüğünü anlattı. Tanık, babasının annesini istemeyerek öldürdüğüne inandığını iletti ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı Ertan Avcı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu. Avcı, maktulün sosyal medyada başka kişilerle görüştüğüne dair iddiaları gündeme getirip, müvekkilinin 4 çocuğu ve torunu olduğunu, ailesini korumak amacıyla hareket ettiğini, köy evine giderken sigara ve kahve almasının kastı göstermediğini belirtti. Avukat tahliye talep etti ve gerekirse elektronik kelepçe ya da ev hapsi gibi adli kontrol şartları önerdi.

Mahkeme kararı ve gelecek süreç

Mahkeme heyeti, duruşmada sunduğu savunma ve delilleri değerlendirdikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi; dosyada iddianamenin kabulü, tutukluluk gerekçeleri ve tanık beyanlarının tamamlanması sonrası yeni değerlendirmeler yapılacak.

Dosyada geçen olay ve beyanlar mahkeme önünde sorgulanmaya devam ederken, savunma ve tanık ifadeleri ile adli tıp ve olay yeri incelemelerinin sonuçları davanın seyrini belirleyecek.

SAMSUN’DA 4 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BOĞARAK VE YÜZÜNE KUPA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENEN YÜCEL GÜNEGÜL’ÜN YARGILANMASINA BAŞLANDI.