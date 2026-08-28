Aydın'da 28-30 ağustos için orman yangını uyarısı

Aydın Valiliği meteorolojik uyarı yayınladı

Aydın Valiliği, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında beklenen meteorolojik şartlar nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu üç günlük dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, nem oranlarının düşeceği ve rüzgârın önemli derecede kuvvetleneceği belirtildi. Valilik açıklamasında bu kombinasyonun orman yangınlarının çıkma ve mevcut yangınların kısa sürede büyüme riskini artırabileceği vurgulandı.

riskin oluştuğu bölgeler ve beklenen koşullar:

Meteorolojik veriler özellikle Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinin etkilenebileceğini gösteriyor. Valiliğin paylaştığı bilgiye göre rüzgâr hızlarının 40-70 kilometre/saat arasında esmesi bekleniyor; bu durum, alevlerin ve dumanın hızlı yayılmasına zemin hazırlayabilir. Nemin düşük olması da örtü yangınlarının başlamasını ve yayılarak yerleşim alanlarına yaklaşmasını kolaylaştırabilir.

vatandaşlara öneriler ve acil durum adımları:

Valilik, yangın riskini artırabilecek davranışlardan kaçınılmasını istedi. Özellikle anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe ile diğer atıkların ormanlık alanlarda bırakılmaması gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer, şüpheli durumların vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirilmesini isterken, herhangi bir duman veya alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasını talep etti. Valilik, 28-30 Ağustos tarihleri arasında herkesin daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AYDIN VALİLİĞİ, 28-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA BEKLENEN YÜKSEK SICAKLIK, DÜŞÜK NEM VE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE VATANDAŞLARI ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARDI.