Sahilden denize: Mersin'de yavru kaplumbağaların yüzde 80'i denize ulaştı

Yuva çıkışlarında sona doğru

Mersin kıyılarında koruma altındaki deniz kaplumbağalarının yavruları, Akdeniz eşiğine ulaşma çabasını sürdürüyor. Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı kumsalında yürütülen çalışmalarda, yuvaların büyük bölümünden yavru çıkışlarının gerçekleştiği bildirildi. Merkez ekipleri, yuvaları düzenli olarak kontrol ederek çıkışları kaydediyor ve kalan yuvaları yakın takibe aldı.

Davultepe kumsalındaki yuvaların yaklaşık yüzde 80'inde çıkış tamamlandı, ekipler kalan yuvalardaki çıkışları ve olası riskleri izlemeye devam ediyor.

Bölgedeki yuvalama dağılımı:

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, Mersin sahillerinin türler açısından farklılık gösterdiğine işaret etti. Mersin'de toplam 5 yuvalama kumsalı bulunduğunu belirten Ergene, bunları Batıdan Doğuya Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı ve Kazanlı olarak sıraladı. Batı kesimlerinde caretta caretta türü yuvalamaya eğilimliyken, Alata ve doğusundaki kumsallarda chelonia mydas yani yeşil deniz kaplumbağası yuvaları öne çıkıyor.

Ergene, Davultepe'deki yuvaların yaklaşık %90'ının yeşil deniz kaplumbağalarına ait olduğunu ve bu kumsalda çıkan yavruların korunması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Gönüllüler ve ziyaretçiler için uyarılar:

Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı aynı zamanda mesire alanı olduğu için bölgeye gelen günübirlik ziyaretçi sayısı fazla. Uzmanlar, halktan yuvaları kazmamalarını, yavrulara ışıkla müdahale etmemelerini ve yavruları elle denize taşımamalarını istiyor. Çünkü yavrular doğada kendi başlarına hayatta kalma becerilerini kullanmak zorunda olup, insan müdahalesi yarar yerine zarar verebiliyor.

Dr. Ergene, elle denize taşımanın yavruların büyük balıklara yem olma riskini artırabileceğini belirterek, yardım etmek isteyenlerin yavruların yollarındaki plastik ve katı atıkları temizlemelerini önerdi. Bu tür temizlik, yavruların denize ulaşmasını kolaylaştıran en etkili destek olarak gösteriliyor.

Yuvalardaki dalgalanma doğal döngünün parçası

Bu yıl Davultepe kumsalında yuva sayılarında geçen yıllara göre bir düşüş gözlemlendi. Ergene, bunun deniz kaplumbağalarının doğal döngüsü içinde olabilecek bir durum olduğunu, türlerin 2 veya 3 yıllık periyotlarla sayısal dalgalanmalar gösterebildiğini söyledi. Mevcut durumu normal karşıladıklarını ve önümüzdeki yıllarda yuva sayılarının tekrar artmasının beklendiğini ifade etti.

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekipleri, izleme ve koruma çalışmalarına devam ederken, halkın artan farkındalığı ve bilgilendirme faaliyetlerinin de sahadaki koruma çabalarına olumlu katkı sağladığı kaydedildi.

Mersin’de deniz kaplumbağası yuvalarının yüzde 80’inde yavru çıkışı tamamlandı