halı serip yolu suladılar: adana yeşilyurt mahallesinde çukurlara tepki

sokağa halı serip yolu suladılar:

Adana Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yıllardır devam eden bozuk yol ve çukur sorunu, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar, toz nedeniyle evlerini açamadıklarını ve araçların ilerlemekte güçlük çektiğini söyleyerek tepki göstermek amacıyla sokaklara halı serip su döktü. Eylemle mahalleliler belediyeye dikkat çekmeyi ve sorunun acilen çözülmesini talep etti.

mahalle sakinlerinin şikayetleri:

Uzun yıllardır mahallede yaşayan Yıldız Ocakçıoğlu, merkezin bu halde olmasına tepki göstererek, "Ben bu mahallenin çocuğuyum. Bugün en kırsal yerlere gidin, dağ yollarında bile yollar yapılmış, merkezdeki yolun haline bakın" dedi. Muhtarın kendilerine ihale sözü verdiğini aktaran Ocakçıoğlu, birçok mazeret üretildiğini ve artık yetkililerden somut adımlar beklediklerini vurguladı.

Döndü Ünal da belediyenin müdahalesi olmadığını belirterek, "Arabam geçemiyor buradan, motosikletliler geçemiyor. Gerçekten bıktık usandık. Yakında çocuklar okula başlayacak. Bu pisliğin içinde nasıl götüreceğiz?" ifadelerini kullandı ve gerekirse mahalle halkının para toplayıp parke döşeteceğini söyledi.

çukur ve tozun günlük yaşama etkisi:

Mahalleli Gökhan Serttaş, toz ve pislik nedeniyle evde rahat edemediklerini anlattı: "İnsanlar evdeki halılarını indiriyor. Arabalar çukurdan geçemiyor. Mahalleli rahatsız. Evde yatamıyor, pencereler kapalı, hastamız var." Serttaş ayrıca seçim dönemlerinde ziyaret edilen mahallede, seçim sonrası hizmetin kesildiğini belirterek yetkililere eleştiride bulundu.

Fatih Erdem ise Adana’nın merkezinde böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek somut zararı aktardı: "Daha 3 gün önce burada aracımın lastiği ve jantı hasar gördü. Ben gidip 7 bin TL’ye lastik aldım." Bu tür maddi kayıplar, mahalle sakinlerinin taleplerini daha da sertleştiriyor.

Vatandaşlar, özellikle tozun sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor; kapalı pencereler, dışarıda serilen halılar ve sürekli yol tarifi verir gibi çukurlardan kaçınma gibi günlük önlemler artık rutin haline geldi. Mahalle sakinleri, Seyhan Belediyesi ve yetkililerden acil müdahale, yol onarımı ve kalıcı altyapı çözümü talep ediyor.

Yapılan eylem hem tepkilerini görünür kılmak hem de yetkilileri harekete geçirmek amacı taşıyor. Mahalleliler çözüm gelmezse kendi inisiyatifleriyle parke döşeme gibi adımlara yönelebileceklerini belirterek belediyeden somut adımlar beklediklerini yineledi.

ADANA'DA BOZUK VE ÇUKURLARLA DOLU YOLLARA TEPKİ GÖSTEREN MAHALLE SAKİNLERİ, SOKAĞA HALI SERDİ