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Doğal yolculuk sürüyor: yavrulara elle müdahale zarar verebilir

Mersin Davultepe kıyısında yuvalardan çıkan yavruların yaklaşık yüzde 80'i denize ulaştı; uzmanlar ışık ve elle müdahalenin zarar verebileceğini belirtiyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğal yolculuk sürüyor: yavrulara elle müdahale zarar verebilir

Mersin kıyılarında yavru deniz kaplumbağalarının yolculuğu devam ediyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekipleri, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda yürüttükleri izleme, koruma ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor. Kumsaldaki yuvalardan çıkan yavruların Akdeniz'e ulaşma çabası sürerken, ekipler yuvaları düzenli olarak kontrol ediyor ve yavruların önündeki plastik ile katı atıkları temizliyor.

Kumsallardaki durum ve tür dağılımı:

Dr. Mahmut Ergene, Mersin'in deniz kaplumbağaları bakımından önemli bir alan olduğunu vurguladı ve bölgede 5 yuvalama kumsalı bulunduğunu söyledi: Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı ve Kazanlı. Ergene, batı kesimlerde caretta caretta türünün, Alata'dan doğuya doğru ise chelonia mydas yani yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı bilgisini paylaştı.

Davultepe kumsalındaki yuvaların büyük bölümünün yeşil deniz kaplumbağalarına ait olduğunu aktaran Ergene, söz konusu kumsaldaki yuvaların yaklaşık %90'ının yeşil deniz kaplumbağası yuvası olduğunu belirtti. Mevcut izlemelere göre yuvaların aşağı yukarı %80'inde çıkışlar tamamlanmış durumda; geri kalan yuvalar yakından takip ediliyor.

Halktan istenen davranışlar:

Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı aynı zamanda mesire alanı olduğundan, bölgeye gelen günübirlik ziyaretçi sayısı yüksek. Ergene, ziyaretçilere yönelik uyarısını şu ifadelerle paylaştı: ziyaretçiler yuvaları kazmamalı, yavrulara ışıkla müdahale etmemeli ve yavruları elle denize taşımamalıdır. Bu canlıların yaban hayatına ait olduğuna dikkat çeken Ergene, yavruların doğadaki süreç içinde tek başlarına mücadele etmesi gerektiğini, elle yardım etmeye çalışmanın yarar yerine zarar getirebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, elle denize taşımamanın gerekçesini özellikle predasyon riskleriyle ilişkilendiriyor; Ergene, müdahalenin yavruların büyük balıklara yem olmasına zemin hazırlayabileceğini belirtti. Yardım etmek isteyenlerin en etkili katkısının ise yollarından plastik veya diğer katı atıkları temizlemek olduğunun altını çizdi.

Yuva sayısındaki değişim doğal döngünün parçası:

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Davultepe kumsalındaki yuva sayısında bir azalma gözlemlendiği bilgisini veren Ergene, bunun deniz kaplumbağalarının doğal döngüsü içinde görülen bir olgu olduğunu söyledi. Ergene'ye göre bu döngüde her 2-3 yılda bir artış veya azalış yaşanabiliyor; mevcut durumu normal karşılayıp, önümüzdeki yıllarda yuva sayılarının yeniden artmasını beklediklerini ifade etti.

İzleme ve koruma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor; ekipler hem yuvaları takip ediyor hem de bölge halkını bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmaların çevre halkının bilinçlenmesine katkı sağladığı, vatandaşların kaplumbağalara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi sahibi olduğu vurgulandı.

MERSİN’DE YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞALARININ AKDENİZ’E UZANAN ZORLU YOLCULUĞU SÜRERKEN, YUVALARIN...

MERSİN’DE YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞALARININ AKDENİZ’E UZANAN ZORLU YOLCULUĞU SÜRERKEN, YUVALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 80’İNDE ÇIKIŞLAR TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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