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Saman Pazarı'nda tarihi dokuyu gözeten sokak sağlıklaştırma adımı

Kütahya Valisi Musa Işın, Sokak Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde Saman Pazarı'nı inceledi; esnaf ve vatandaşların talep ve önerileri alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:21

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Saman Pazarı'nda tarihi dokuyu gözeten sokak sağlıklaştırma adımı

Saman Pazarı'nda inceleme:

Kütahya Valisi Musa Işın, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların gerçekleştirileceği Saman Pazarı bölgesinde yerinde incelemelerde bulundu. Vali Işın, planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve proje hazırlıklarının bölgeyi nasıl etkileyeceğini yakından takip etti.

İnceleme programına AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile il protokolü de katıldı. Yetkililerden alınan bilgiler ışığında projenin kapsamı ve uygulama sürecine ilişkin ilk değerlendirmeler yapıldı.

Projenin hedefleri:

Yetkililer, proje kapsamında Saman Pazarı'nın tarihi dokusunun korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Ayrıca bölgenin daha estetik, güvenli ve canlı bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Bu amaç doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin hem korunmaya hem de kullanıma uygun olması planlanıyor.

Vatandaş ve esnafla görüşmeler:

Vali Işın, saha ziyaretinde bölgedeki vatandaş ve esnaflarla bir araya gelerek taleplerini ve önerilerini dinledi. Toplanan geri bildirimler, projenin uygulama aşamasında dikkate alınacağı bilgisi paylaşıldı. Yerel aktörlerin görüşlerinin alınması, projenin hem korunma hem de canlanma hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak öne çıktı.

KÜTAHYA SAMAN PAZARI’NDA SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İÇİN İNCELEME

KÜTAHYA SAMAN PAZARI’NDA SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İÇİN İNCELEME

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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