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Gölbaşı'nda motosiklet bariyere çarptı ve sürücü yaralandı

Malatya yönünden Gölbaşı'na gelen motosiklet, Ozan köyü girişinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak sürücünün yaralanmasına neden oldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı'nda motosiklet bariyere çarptı ve sürücü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Malatya istikametinden Gölbaşı yönüne gelen Turgut K. idaresindeki 46 ALC 484 plakalı motosiklet, Ozan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak bölge polis ekipleri ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve olaya karışan unsurların tespit edilmesi için incelemeler devam ediyor.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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