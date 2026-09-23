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Okullar açıldı: çocuklarda karın ağrısı ne zaman ciddiye alınmalı

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, okullar açılınca çocuklarda artan karın ağrılarında kabızlık, susuzluk ve tekrarlayan belirtiler için doktora başvurmayı önerdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okullar açıldı: çocuklarda karın ağrısı ne zaman ciddiye alınmalı

Okullar açıldı, karın ağrısı şikâyetleri dikkat gerektiriyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, okul döneminin başlamasıyla çocuklarda sık görülen karın ağrısı şikâyetleri konusunda ebeveynleri uyardı. Gülşan, çocuklarda karın ağrısının birçok nedeni olduğunu belirterek, sadece beslenme alışkanlıklarına bağlamadan değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Tuvalet alışkanlığı ve kabızlık:

Gülşan, okul ortamında tuvalet ihtiyacının ertelenmesinin sık rastlanan bir davranış olduğunu ve bunun zamanla kabızlık sorununa yol açabileceğini vurguladı. Ders düzeni, teneffüs saatleri veya çocukların tuvalete gitmek istememesi; ayrıca yetersiz sıvı tüketimi ve liften fakir beslenme kabızlığı tetikleyebilir. Kabızlıkta karın ağrısı, şişkinlik, iştahsızlık ve dışkılama güçlüğü görülebilir.

Ağrının özellikleri ve hangi bulgular önemlidir:

Ebeveynlerin ağrının başlangıç zamanı, süresi, tekrar sıklığı, yemeklerle veya dışkılama ile ilişkisi ile eşlik eden belirtilere bakması gerektiğini söyleyen Gülşan, "Karın ağrısının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, yemeklerle veya dışkılama ile ilişkisi ve beraberinde ateş, kusma, ishal, kabızlık, kilo kaybı gibi belirtilerin olup olmadığı hekim değerlendirmesinde önem taşır" dedi. Ayrıca enfeksiyonlar, reflü ve çölyak gibi sindirim sistemi hastalıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Ne zaman doktora başvurulmalı ve korunma önerileri:

Uzm. Dr. Gülşan, şiddetli veya giderek artan ağrı, gece uykudan uyandıran ağrı, tekrarlayan kusma, dışkıda kan, açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren ishal veya kabızlık ve büyüme-gelişme geriliği gibi durumlarda mutlaka hekim değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan her karın ağrısının ciddi bir hastalık olmadığını, ancak tekrarlayan veya günlük yaşamı etkileyen vakalarda altta yatan nedenin araştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gülşan, okul döneminde korunma için düzenli kahvaltı ve öğünler, okulda yeterli su tüketimi, yaşa uygun lifli besinler ve düzenli fiziksel aktivitenin bağırsak hareketlerine katkı sağladığını; sağlıklı tuvalet alışkanlığının geliştirilmesinin önem taşıdığını hatırlattı. Erken değerlendirme ve gerekli durumlarda uygun tedavi planlamasının çocukların okuldaki verimini ve yaşam kalitesini koruyacağını belirtti.

UZM. DR. GÜLŞAN: &quot;OKULLAR AÇILDI, ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI ŞİKÂYETLERİNE DİKKAT&quot;

UZM. DR. GÜLŞAN: "OKULLAR AÇILDI, ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI ŞİKÂYETLERİNE DİKKAT"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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