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Yurt kapıları gençlere açıldı: dört yılda 628.241 genç ücretsiz konakladı

Seyahatsever Projesi ile 2022'den bu yana 628.241 genç, yaz aylarında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklayarak Türkiye'nin kültürel ve doğal mirasını keşfetti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yurt kapıları gençlere açıldı: dört yılda 628.241 genç ücretsiz konakladı

Seyahatsever Projesi'nin kapsamı ve ulaştığı sayılar:

Seyahatsever Projesi, gençlerin Türkiye’nin farklı şehirlerini tanımasını, yeni kültürlerle buluşmasını ve seyahat deneyimi kazanmasını amaçlayarak 2022 yılında başlatıldı. Proje kapsamında son dört yılda 628.241 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklayarak ülkenin tarihi ve doğal mirasını görme olanağı buldu.

2026 yaz döneminde ise gençlerin yoğun talep gösterdiği uygulama çerçevesinde 6 Temmuz-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında, Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu gençlerin kullanımına açıldı. Bu dönemde toplam 104.771 genç yurtlarda ücretsiz konakladı.

Kullanım koşulları ve hedef kitle:

Proje, yaz tatili döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın 18-30 yaş arasındaki gençlere açık olarak uygulanıyor. Katılımcılar yurtlarda en fazla beş güne kadar ücretsiz konaklayabiliyor ve böylece konaklama maliyeti önemli ölçüde azaltılıyor.

Uygulama sayesinde gençler, farklı illerde konaklarken aynı zamanda kentlerin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini yerinde keşfetme fırsatı yakalıyor; bu da seyahat kültürünün geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projenin gençler arasında çok popüler olduğunu ve gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bakan Bak, projenin gençlerin sosyal, kültürel, akademik, sportif ve kişisel gelişimlerini destekleyen bütüncül bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı.

Bak, uygulamanın Cumhurbaşkanı liderliğindeki politikaların gençlere yönelik imkânları güçlendirme hedefinin somut bir parçası olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz gezsin, ülkesini tanısın istiyoruz. Seyahatsever Projemizi de bu amaç doğrultusunda hayata geçirdik" dedi ve gençlere yeni fırsatlar sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt hizmetlerindeki bu hamlesi, yaz döneminde gençlere ikinci bir yuva olma niteliği taşıyor ve uygulama sayesinde gençlerin şehirlerarası keşiflerini kolaylaştırıyor.

SEYAHATSEVER PROJESİ, BU YIL DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. SON DÖRT YILDA PROJE KAPSAMINDA 628 BİN GENÇ...

SEYAHATSEVER PROJESİ, BU YIL DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. SON DÖRT YILDA PROJE KAPSAMINDA 628 BİN GENÇ YURTLARDA ÜCRETSİZ KONAKLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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