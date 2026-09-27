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Aydın'da öğrencilerin yurt telaşı: kayıtlar ve beklentiler

Aydın'da üniversite yurtlarında yeni dönem kayıtları sürüyor; öğrenciler aileleriyle işlemlerini tamamlarken Serhat Yığmatepe talepleri dinledi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın'da öğrencilerin yurt telaşı: kayıtlar ve beklentiler

Aydın'da yurt kayıtlarında hareketlilik

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde Aydın'daki öğrenci yurtlarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, aileleriyle birlikte kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor ve yerleşme hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayıt işlemleri ve ailelerin rolü:

Kayıt sürecinde belge teslimi, yerleşim planlaması ve bilgi paylaşımları gibi uygulamalar öne çıkıyor. Aileler, öğrencilerin yerleşme ve eğitim hazırlıklarında aktif rol alırken, gençlerin yeni döneme uyum süreci hızlanıyor.

yetkililerin temasları ve beklentiler:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, yurtlarda devam eden kayıt sürecinde öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Yığmatepe, ailelerin görüş ve taleplerini dinledi.

Kayıtların tamamlanmasının ardından öğrenciler yurtlara yerleşmeye başlayacak ve yeni dönem hazırlıkları devam edecek.

AYDIN&#039;DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE YURT KAYIT İŞLEMLERİ...

AYDIN'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE YURT KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI. ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ YURTLARDA KAYIT İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN, AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SERHAT YIĞMATEPE DE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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