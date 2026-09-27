Mikrocerrahi hidrosefalide şant uygulamasına alternatif olabilir

Mikrocerrahiyle beyin omurilik sıvısı dolaşımının düzenlenmesi

Op. Dr. Murat Uğur Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden yaptığı açıklamada, hidrosefali tedavisinde hastanın durumuna göre farklı yaklaşımlar değerlendirildiğini söyledi. Beyin içindeki ventriküllerde normalden fazla biriken beyin omurilik sıvısının kafa içi basınç artışına yol açabildiği, belirtilerin ve nedenlerin vakadan vakaya değişebildiği vurgulandı.

İşlem nasıl uygulanıyor:

Uygun görülen hastalarda uygulanan mikrocerrahi yöntemde, küçük bir giriş yoluyla beyin içindeki sıvı geçişini sağlayacak bir açıklık oluşturulur. Bu müdahale ile beyin omurilik sıvısının dolaşımının yeniden düzenlenmesi ve kafa içi basınç dengesinin sağlanması hedeflenir. İşlemin ayrıntıları ve teknik yaklaşım, hastanın klinik ve görüntüleme bulgularına göre belirlenir.

Kimlere uygun olduğu nasıl belirleniyor:

Op. Dr. Uğur, hidrosefali tedavisinde tek bir yöntemin herkese uymadığını, tedavi kararının hastanın yaşı, hidrosefalinin nedeni, klinik bulguları ve radyolojik değerlendirmeler birlikte ele alınarak verildiğini söyledi. Bazı vakalarda mikrocerrahi, geleneksel şant uygulamasına alternatif olarak düşünülebilir; hangi yöntemin tercih edileceği ise ayrıntılı değerlendirme sonucu kararlaştırılır.

Hidrosefali şüphesi olan hastalarda nörolojik muayene ve gerekli görüntülemelerin yapılmasının, kişiye özel tedavi seçeneklerinin belirlenmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. MURAT UĞUR, UYGUN HASTALARDA MİKROCERRAHİ YÖNTEMLERİN ŞANT UYGULAMASINA ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ İFADE ETTİ.