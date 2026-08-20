Niğde'nin kent hafızası dijitalleşiyor: 360 derece LiDAR taramaları başladı

Niğde merkezinde dijital harita yenileme çalışması

Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yeni saha çalışmalarıyla kentin dijital altyapısı güçlendiriliyor. 2022 ve 2024 yıllarında yapılan haritalama adımlarının devamı niteliğindeki güncelleme kapsamında, LiDAR donanımlı özel araçlar kent merkezinde sahaya indi. Amaç, sokak sokak veri toplayarak Niğde'nin güncel ve yüksek çözünürlüklü bir dijital kopyasını oluşturmak.

tarama teknolojisi nasıl işliyor:

LiDAR, açılımıyla Light Detection and Ranging, lazer ışınları kullanarak nesnelerin sensöre olan uzaklığını milimetrik hassasiyetle ölçüyor. Özel olarak donatılmış araçlara yerleştirilen sensörler, seyir halindeyken çevreye saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderiyor; bu ışınların binalara, ağaçlara, elektrik direklerine veya yollara çarpıp geri dönme süreleri hesaplanarak üç boyutlu nokta bulutu haritası oluşturuluyor. Eş zamanlı kaydedilen 360 derece panoramik fotoğraflarla birleştirildiğinde ortaya kentle birebir örtüşen bir dijital ikiz çıkıyor.

veri entegrasyonu ve kullanım alanları:

Elde edilen yüksek hassasiyetli veri setleri belediyenin mevcut kent rehberi altyapısına doğrudan entegre edilecek. Bu sayede vatandaşlar Niğde'nin cadde ve sokaklarını dijital ortamda en güncel haliyle 360 derece görüntüleyebilecek. Toplanan veriler yalnızca görsel rehber olmakla kalmayacak; imar ve kentsel planlama, altyapı ve üstyapı çalışmaları, ulaşım ağlarının düzenlenmesi ile muhtemel bir afet ve acil durum yönetiminde belediyenin başvurduğu en güncel kaynak olacak.

Belediye yetkilileri, periyodik güncellemelerin şehir yönetiminde karar destek mekanizmalarını güçlendireceğini ve saha hizmetlerinin etkinliğini artıracağını belirtiyor. Saha çalışmaları tamamlandıkça oluşturulan dijital veri tabanının kentin uzun dönemli planlamasında merkezi bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

NİĞDE’NİN DİJİTAL İKİZİ İÇİN 360 DERECE LİDAR TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI