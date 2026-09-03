Aydıntepe’de 30 Ağustos zafer kupasını Yakutiye Gençlik kazandı

Aydıntepe'de 30 Ağustos coşkusunda voleybolun şampiyonu
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Aydıntepe kapalı spor salonunda oynanan final maçının galibi Yakutiye Gençlik oldu.
final ve kupa töreni:
Final karşılaşmasında Yakutiye Gençlik ile Kaymakamlık takımı kozlarını paylaştı. Rakibini mağlup eden Yakutiye Gençlik, turnuvanın şampiyonluğuna uzandı ve sahada sergilediği performansla öne çıktı.
ödül teslimi ve katılım:
Müsabakanın ardından düzenlenen törende şampiyon takımın kupası Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım tarafından verildi; turnuvada mücadele eden sporculara madalyaları takdim edildi. Etkinlik, yerel sporun desteklenmesi ve Bayram coşkusunun paylaşıldığı bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.
AYDINTEPE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI’NIN ŞAMPİYONU YAKUTİYE GENÇLİK OLDU
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