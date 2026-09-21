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Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Ankara, ilk kez düzenlenen WTA 125 Türk Telekom Ankara Open açılışında basınla buluştu; genç tenisçilere katkısı ve sponsorluk önemi vurgulandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Ankara Open basın toplantısıyla tanıtıldı

Ankara, ilk kez Kadınlar Tenis Birliği seviyesindeki WTA 125 organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk Telekom Ankara Open açılış toplantısı, turnuvanın Ankara ve Türk tenisi açısından taşıdığı önemi gündeme getirdi ve basın mensuplarıyla buluşma fırsatı sağladı. Toplantıda organizasyonun geleceğe yönelik hedefleri, genç sporculara sunduğu fırsatlar ve sponsorlukların rolü öne çıktı.

Sponsor desteği ve yayın iş birliği:

Turnuvanın isim sponsoru Türk Telekom, teknoloji ve yayıncılık altyapısıyla etkinliğe güçlü destek veriyor. Türk Telekom’un yeni nesil TV platformu Tivibu yayın sponsorluğu ile tenis yayınlarının geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Organizasyona sağlanan bu kaynakların, turnuvanın kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak açısından belirleyici olduğu vurgulandı.

Toplantıda, sponsorların sürekliliğinin uluslararası turnuvaların devamlılığı için kritik olduğu ifade edildi. Bu desteğin, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha üst kategorilere taşınması hedefinin gerçekleşmesinde anahtar rol oynayacağı belirtildi.

Ankara'nın uluslararası kimliği ve hedefler:

Toplantıda konuşan Cahit Yavuz, Ankara'nın bu seviyede ilk kez uluslararası bir tenis organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirtti ve turnuva alanının atmosferini Madrid Open benzetmesiyle tanımladı. Yavuz, Türk Telekom ve Tivibu gibi kurumların katkılarına teşekkür etti.

Topspin Tenis Kulübü Başkanı ve organizasyon sorumlusu İsmail Geliç, yurt içi turnuva sayısının artmasının genç tenisçilerin puan kazanma ve deneyim edinme imkânlarını artıracağını söyledi. Geliç, Ankara Open'ın ilerleyen yıllarda WTA 250 ve WTA 500 gibi daha üst kategorilere taşınmasının hedeflendiğini ifade etti ve bunun için güçlü sponsorluk yapısının önemine dikkat çekti.

Oyuncular ve gençlere sağlanan ilham:

Türk tenisinin deneyimli isimlerinden Çağla Büyükakçay, başkentte çocukluk yıllarından itibaren farklı turnuvalarda yer aldığını, ancak Ankara'da ilk kez bu düzeyde bir organizasyonun gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükakçay, uluslararası turnuvaların genç sporcuların hayal kurmasına ve uzun vadeli hedefler belirlemesine yardımcı olduğunu örneklerle anlattı.

Toplantıda ayrıca Farhang Mohajerani, Türkiye'nin tenis açısından önemli bir potansiyel barındırdığını, Ankara'nın tesisleri ve altyapısıyla büyük organizasyonları ağırlamaya uygun olduğunu belirtti. Mohajerani, medyada tenis görünürlüğünün artmasının ve yayın desteğinin artmasının daha fazla uluslararası tenisçinin yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Turnuvanın uluslararası isimlerinden Solana Sierra, Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini ve Ankara'da oynayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Sierra, turnuva tesislerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türkiye'nin tenise verdiği desteğe dikkat çekti.

Başkentte yeni bir tenis yolculuğu:

Türk Telekom Ankara Open, WTA 125 düzeyinde başkentte yeni bir uluslararası durak oluşturuyor. Organizasyonun hedefi, dünya tenisçilerini Ankara'da buluşturmanın yanı sıra genç Türk tenisçilerin uluslararası seviyeyi yakından görmesine, deneyim kazanmasına ve yeni hedefler oluşturmasına katkı sağlamak. İsim sponsorluğu ve yayın partnerliğiyle düzenlenen etkinliğin, önümüzdeki yıllarda daha üst kategorilere taşınarak Ankara'nın uluslararası tenis takvimindeki yerini güçlendirmesi amaçlanıyor.

ANKARA&#039;DA İLK KEZ KADINLAR TENİS BİRLİĞİ (WTA 125) SEVİYESİNDE TÜRK TELEKOM ANKARA OPEN AÇILIŞ...

ANKARA'DA İLK KEZ KADINLAR TENİS BİRLİĞİ (WTA 125) SEVİYESİNDE TÜRK TELEKOM ANKARA OPEN AÇILIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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