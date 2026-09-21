Elazığspor tribünlerinde tek ses hedefiyle taraftarlar Gakgoşlar altında birleşti

Elazığspor taraftarlarında yeni yapılanma:

Elazığspor tribünlerinde birlik ve beraberlik hedefiyle önemli bir adım atıldı. Farklı taraftar grupları, Gakgoşlar Taraftar Derneği çatısı altında birleşerek maçlarda düzenli ve ortak destek verme kararı aldı.

örgütlenme süreci ve öncüler:

Birleşme çalışmaları, kulüp yönetiminin desteğiyle ilerledi. Başkan Ahmet Toprak'ın birlik çağrısı sonrası yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı; sürecin organizasyonunu ise Ömer Faruk Gülbasan üstlendi. Yeni yapı, ayrı grupların deneyim ve dinamiklerini tek çatı altında toplayarak daha koordineli hareket etmeyi amaçlıyor.

maç günü planı ve hedefler:

Yeni yapılanmayla taraftarların Atatürk Stadyumu'ndaki Sürsürü kale arkası bölümünde bir araya gelmesi planlanıyor. Amaç, tribünlerde tek tribün, tek ses ve tek yürek anlayışıyla takıma şampiyonluk yolunda destek vermek ve maç atmosferini güçlendirmek.

Taraftarlar ile kulüp arasında kurulacak koordinasyonun organizasyon, güvenlik ve görsel düzenlemelerde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki maçlarda bu birleşmenin tribünlere yansıması yakından takip edilecek.

ELAZIĞSPOR TARAFTAR GRUPLARI BİRLEŞTİ