Dolar 48,7817 -0,06%
Euro 56,0153 +0,11%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.848,59 -0,39%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,54 +1,35%
--°

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetiminde Riva Hasan Doğan tesislerinde UEFA Uluslar A Ligi hazırlıklarına başladı; bazı oyuncular sakatlık ve seyahat nedeniyle yer almadı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Milli takım riva'da basına açık antrenman yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi maçları öncesi hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu, sonrasında taktik çalışmaları içeren bölüm kapalı gerçekleştirildi.

İdman içeriği ve uygulanan çalışmalar:

Antrenman düz koşu ile açıldı; devamında dinamik ısınma ve istasyon çalışmaları yapıldı. Futbolcular iki gruba ayrılarak yoğun pas çalışması ve top kontrolü üzerinde durdu. Basına kapalı bölümde ise teknik ekibin yönettiği taktik varyasyonlar ve oyun düzeni çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlıklar, eksikler ve idman takvimi:

Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül de çalışmaya katılmadı. Ayrıca Demir Ege Tıknaz, seyahat programı nedeniyle idmanda bulunamadı. Dün liglerinde oynayan oyuncular ise yenileme çalışmasının ardından sahada yapılan yürüyüş ile günü tamamladı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Milliler, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Ay-yıldızlılar UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Fransa, 28 Eylül Pazartesi günü ise İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi&#039;nde oynayacağı maçların hazırlıklarına basına açık...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına basına açık yaptığı antrenmanla başladı

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de amatör takımlara uygulamalı oyun kuralları eğitimi
images

Ümit milliler Miskolc'taki Ukrayna sınavına hazırlanıyor
images

Fenerbahçe'de Meesseman dönemi uzadı
images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Aydın Baruş bakanlarla okul güvenliğini ele aldı

Antakya'da minibüs motorunda çıkan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Güneş adıyla yeni başlangıç: Rus vatandaşı Silifke'de müftülükte ihtida etti

Deniz Yıldızları'nda yeni dönem: çocuklara güven, oyun ve keşif fırsatı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı