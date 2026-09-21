Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Milli takım riva'da basına açık antrenman yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi maçları öncesi hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu, sonrasında taktik çalışmaları içeren bölüm kapalı gerçekleştirildi.

İdman içeriği ve uygulanan çalışmalar:

Antrenman düz koşu ile açıldı; devamında dinamik ısınma ve istasyon çalışmaları yapıldı. Futbolcular iki gruba ayrılarak yoğun pas çalışması ve top kontrolü üzerinde durdu. Basına kapalı bölümde ise teknik ekibin yönettiği taktik varyasyonlar ve oyun düzeni çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlıklar, eksikler ve idman takvimi:

Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül de çalışmaya katılmadı. Ayrıca Demir Ege Tıknaz, seyahat programı nedeniyle idmanda bulunamadı. Dün liglerinde oynayan oyuncular ise yenileme çalışmasının ardından sahada yapılan yürüyüş ile günü tamamladı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Milliler, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Ay-yıldızlılar UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Fransa, 28 Eylül Pazartesi günü ise İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına basına açık yaptığı antrenmanla başladı