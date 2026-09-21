Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptığı açıklamada, kentin ulaşım ağına iki yeni bulvarın eklendiğini ve bu yolların 24 Eylül Perşembe günü trafiğe açılacağını duyurdu. Proje, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı ve maliyeti 250 milyon lira olarak açıklandı.

projenin kapsamı:

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda Zeytin Dalı Bulvarı ile Kızılçay Bulvarı'nda yol, köprü ve altyapı işleri tamamlandı. Belediye yetkilileri, yapılan yatırımın sadece yeni bir bağlantı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kentin ana arterlerindeki yükü hafifleteceğini vurguladı. Yeni güzergahtaki düzenlemeler, özellikle yoğun saatlerde ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor.

bağlantı ve etkileri:

Çerçioğlu, projenin Aydın Şehir Hastanesi'ne alternatif bir güzergah oluşturduğunu ve önümüzdeki yıllarda hizmete alınacak Kuzey Çevre Yolu projesinin ilk etabının bağlantısını sağlayacağını belirtti. Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte proje alanında yapılan incelemeye dikkat çeken başkan, yatırımların kent içi trafiği rahatlatma amacını yineledi.

Başkan Çerçioğlu'nun ifadesiyle 'Söz verdik yaptık'; yetkililer, açılışın ardından sürücülerin yeni bulvarları kullanmaya başlayacağını ve kent sakinlerine sunulan ulaşım alternatiflerinin artacağını ifade etti. Aydın için planlanan diğer ulaşım yatırımlarıyla birlikte, yetkililer kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "SÖZ VERDİK YAPTIK"