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Aydıntepe'ye yeni ibadethane: Hacı Abdullah Erdoğan Camii ibadete açıldı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Hacı Abdullah Erdoğan Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı; Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla ilk namaz kılındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydıntepe'ye yeni ibadethane: Hacı Abdullah Erdoğan Camii ibadete açıldı

Aydıntepe'ye yeni ibadethane: Hacı Abdullah Erdoğan Camii ibadete açıldı

açılış töreni:

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Abdullah Erdoğan Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sürdü; camide katılımcılarla birlikte ilk namaz kılındı.

caminin topluma katkısı:

Açılış programına katılan Vali Mustafa Eldivan, caminin Aydıntepe ve ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti ve yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Yeni ibadethanenin, yerel dini hayatı güçlendirmenin yanı sıra toplumsal dayanışmaya da katkı sağlayacağı ifade edildi.

Caminin hizmete girmesiyle ilçede dini faaliyetlerin ve cemaat buluşmalarının daha düzenli biçimde yapılması öngörülüyor; aynı zamanda mekânın, komşuluk ilişkileri ve sosyal paylaşımı kuvvetlendirmesi bekleniyor.

AYDINTEPE’DE HACI ABDULLAH ERDOĞAN CAMİİ İBADETE AÇILDI

AYDINTEPE’DE HACI ABDULLAH ERDOĞAN CAMİİ İBADETE AÇILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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