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Manisa'da kırmızı-beyaz buluşma: binlerce kişi zafer yürüyüşü ve Hadise konserinde

Manisa’da 30 Ağustos coşkusu binlerce kişiyi buluşturdu; meşalelerle yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Hadise konseriyle kutlama tamamlandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Manisa'da kırmızı-beyaz buluşma: binlerce kişi zafer yürüyüşü ve Hadise konserinde

Manisa’da 30 Ağustos coşkusu ve yürüyüş:

Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kent merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Hakkı İplikçi Parkı’ndan başlayan Büyük Zafer Yürüyüşü, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan binlerce kişinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, belediye yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej boyunca sokaklar kırmızı-beyaza büründü; yürüyüş güzergahındaki apartman ve iş yerlerinin balkonlarından vatandaşlar korteji alkışlarla selamladı. Meşalelerin aydınlattığı kortejde gençlerden yaşlılara geniş bir katılımcı profili gözlendi; bu tablo kentteki bayram coşkusunun yaygınlığını gösterdi.

Hadise konseri ve meydanın coşkusu:

Büyük Zafer Yürüyüşü’nün ardından Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalık, Türk pop müziğinin sevilen ismi Hadise’nin konserinde bir araya geldi. Sanatçının repertuarı ve sahne performansı, meydanı dolduran binlerce izleyiciye müzik dolu bir gece yaşattı. Katılımcılar Hadise’nin şarkılarına hep birlikte eşlik ederken, konser boyunca cep telefonlarıyla anlar kaydedildi ve renkli görüntüler oluştu.

Konser sırasında sahneye çıkarak Hadise’ye çiçek takdim eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, katılımcılara hitap etti. Dutlulu konuşmasında kentin tarihsel ve kültürel kimliğine vurgu yaparak, 30 Ağustos’un bağımsızlık ve özgürlük meşalesi olduğuna dikkat çekti. Dutlulu’nun sözleri etkinlikte duygulu anlar yarattı: Burası Şehzadeler kenti. Fatih’in, Kanuni’nin yetiştiği yer. Ama aynı zamanda Cumhuriyet’in, Atatürk’ün kenti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Böyle güzel bir güne Hadise gibi bir sanatçı yakışırdı. Çok güzel geldiniz Manisa’ya. Çok keyif alıyor herkes. Manisa sizi çok seviyor, bizler sizi çok seviyoruz. Hepinize iyi eğlenceler. Sizleri çok seviyorum

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, hem resmi törenlerin duygusunu hem de müzik ve halkın katılımıyla oluşan canlı kutlama atmosferini bir arada sundu. Gece boyunca süren konser ve etkinlikler, kentteki 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu pekiştirdi ve katılımcılarda unutulmaz anlar bıraktı.

Öne çıkanlar: Hakkı İplikçi Parkı başlangıçlı Büyük Zafer Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’nda Hadise konseri, binlerce katılımcı, meşaleler ve bayraklarla kırmızı-beyaz görüntü.

BÜYÜK ZAFER YÜRÜYÜŞÜ’NÜN ARDINDAN CUMHURİYET MEYDANI’NDA HADİSE SAHNE ALDI. TÜRK POP MÜZİĞİ’NİN...

BÜYÜK ZAFER YÜRÜYÜŞÜ’NÜN ARDINDAN CUMHURİYET MEYDANI’NDA HADİSE SAHNE ALDI. TÜRK POP MÜZİĞİ’NİN SEVİLEN SANATÇISI, SESLENDİRDİĞİ ŞARKILAR VE SAHNE PERFORMANSIYLA MEYDANI DOLDURAN BİNLERCE MANİSALIYA MÜZİK DOLU BİR GECE YAŞATTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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