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Beyağaç'ta tarhana festivali müzik ve kültürle dört gün sürdü

Beyağaç Tarhana ve Kültür Festivali ikinci yılında dört gün süren konser ve etkinliklerle tamamlandı; finalde Zakkum sahne aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:40

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Beyağaç'ta tarhana festivali müzik ve kültürle dört gün sürdü

festival coşkusu dört gün sürdü:

Beyağaç Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Beyağaç Tarhana ve Kültür Festivali, ilçede dört gün boyunca süren programla tamamlandı. Etkinlikler, yalnızca yerel halkı değil çevre ilçelerden gelen ziyaretçileri de bir araya getirdi. Festival süresince stantlar, panayır alanı ve kültürel etkinliklerle hareketlenen ilçe merkezinde hem müzik dinleyenler hem de esnaf yoğun bir ilgi gördü.

final gecesinde öne çıkan isimler:

Festivalin final gecesinde sahne alan sanatçılar izleyicilere farklı müzik deneyimleri sundu. Gecenin ilk bölümünde rapçi Onurraphy sevilen parçalarını seslendirirken, ardından güçlü yorumuyla Canan Bayram dinleyicilerle buluştu. Finali ise Anadolu rock sahnesinin tanınan grubu Zakkum yaptı. Grup performansı sırasında seyircilerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesi ve konser alanındaki renkli görüntüler, gecenin en dikkat çekici anları oldu.

amaç ve yerel etkiler:

Belediye Başkanı Sezayi Pütün, festivalin amacını yerel kültürü tanıtmak ve halkı bir araya getirmek olarak özetledi. Pütün, festivalin gece gündüz çalışan Beyağaçlıların bir nebze de olsa eğlenmesine katkı sağladığını, esnaf için ekonomik hareketlilik oluşturduğunu ve uygun fiyatlı ürünlerle vatandaşları buluşturduğunu belirtti. Başkan Pütün ayrıca festivalin Denizli ilçeleri ve çevre illerle ilişki kurma, Beyağaç'ın kültürünü gelecek kuşaklara aktarma hedefini taşıdığını vurguladı ve vatandaşlara teşekkür etti.

Sonuç olarak, dört gün süren Beyağaç Tarhana ve Kültür Festivali, müzik, eğlence ve kültürel paylaşımla noktalandı; final gecesindeki konser ve panayır havası, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 2&#039;NCİSİ DÜZENLENEN BEYAĞAÇ TARHANA VE KÜLTÜR FESTİVALİ, DÖRT...

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 2'NCİSİ DÜZENLENEN BEYAĞAÇ TARHANA VE KÜLTÜR FESTİVALİ, DÖRT GÜN BOYUNCA BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERE VE KONSERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. FESTİVALİN FİNAL GECESİNDE SAHNE ALAN ZAKKUM, VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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