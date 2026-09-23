Darende'de koruma ve mücadele gündemi: kurumlar ortak çalışma kararı aldı

Toplantıda alınan kararlar:

Malatya'nın Darende ilçesinde, çocukların korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele konuları masaya alındı. Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci başkanlığında gerçekleştirilen oturuma Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile ilçe kurum amirleri katıldı. Toplantı çerçevesinde yürütülen çalışmalar gözden geçirildi ve önceliklerin koordineli biçimde takip edilmesi üzerinde duruldu.

Çocuk koruma çalışmaları:

Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu kapsamında devam eden uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılar, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve aile destek mekanizmalarının etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca erken müdahale ve kurumlar arası bilgilendirme süreçlerinin hızlandırılması için tavsiyelerde bulunuldu.

Kadına şiddet ve bağımlılıkla mücadelede koordinasyon:

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele başlıklarında yürütülen çalışmalar ele alındı; ilçe düzeyinde farkındalık, önleyici hizmetler ve rehabilitasyon süreçlerinin eşgüdümlü yürütülmesine önem verildi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi kararı alınarak uygulamaların ortak hareketle sürdürüleceği belirtildi.

Katılımcılar, alınan kararların hayata geçirilmesiyle çocukların, ailelerin ve toplumun huzur ve güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını tekrar dile getirdi.

DARENDE'DE ÇOCUK, KADIN VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI