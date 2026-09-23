Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Darende'de koruma ve mücadele gündemi: kurumlar ortak çalışma kararı aldı

Darende'de Kaymakam Ömer Sirkeci başkanlığında toplantıda çocuk koruma, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadele ele alındı; koordinasyon güçlenecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Darende'de koruma ve mücadele gündemi: kurumlar ortak çalışma kararı aldı

Toplantıda alınan kararlar:

Malatya'nın Darende ilçesinde, çocukların korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele konuları masaya alındı. Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci başkanlığında gerçekleştirilen oturuma Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile ilçe kurum amirleri katıldı. Toplantı çerçevesinde yürütülen çalışmalar gözden geçirildi ve önceliklerin koordineli biçimde takip edilmesi üzerinde duruldu.

Çocuk koruma çalışmaları:

Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu kapsamında devam eden uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılar, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve aile destek mekanizmalarının etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca erken müdahale ve kurumlar arası bilgilendirme süreçlerinin hızlandırılması için tavsiyelerde bulunuldu.

Kadına şiddet ve bağımlılıkla mücadelede koordinasyon:

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele başlıklarında yürütülen çalışmalar ele alındı; ilçe düzeyinde farkındalık, önleyici hizmetler ve rehabilitasyon süreçlerinin eşgüdümlü yürütülmesine önem verildi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi kararı alınarak uygulamaların ortak hareketle sürdürüleceği belirtildi.

Katılımcılar, alınan kararların hayata geçirilmesiyle çocukların, ailelerin ve toplumun huzur ve güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını tekrar dile getirdi.

DARENDE&#039;DE ÇOCUK, KADIN VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

DARENDE'DE ÇOCUK, KADIN VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı
images

Ak Parti Kayseri teşkilatı Felahiye, Akkışla ve Özvatan'da muhtarlarla buluştu
images

Düzce'yi büyük il yapma kararı: yollar ve 100 proje sahada ilerliyor
images

Eş-Şara New Jersey şakasıyla Trump’a mesaj gönderdi: Golan Suriye toprağıdır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnebolu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın köyde 11 evi kül etti

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor

Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü