Kritik teknolojilerle büyüyen Türkiye: savunma ihracatında ilk 10 hedefi

Mehmet Fatih Kacır New York'ta iş dünyasına seslendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda New York'un North Bergen bölgesindeki iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Toplantıda, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik dönüşümünün yıllık ihracat rakamları ile savunma sanayinde ulaşılan kapasiteyi ayrıntılarıyla anlattı.

ekonomide dönüşüm ve teknoloji ihracatı:

Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kaydettiği ekonomik büyümeyi vurgulayarak başladığı konuşmada, ihracatta yaşanan sıçramaya dikkat çekti. 23 yıl önce yılda ancak 36 milyar dolar ihracat yapılırken bugün ülkenin toplam ihracatının 280 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Teknoloji yoğun ürün ihracatındaki artışa da işaret eden Kacır, o dönemde yılda 10 milyar dolar olan yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünü ihracatının bugün yılda 116 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyledi. Ayrıca ülke genelinde inşa edilen 115 teknopark, 13 binden fazla teknoloji girişimi, 1.700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezi ile 310 binden fazla Ar-Ge insan kaynağının bu dönüşümün temel unsurları olduğunu ifade etti.

savunma sanayii kapasitesi ve hedefler:

Bakan Kacır, savunma sanayii ile ilgili açıklamalarında Türkiye'nin konumunu net rakamlarla ortaya koydu: bugün Türkiye, dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı olarak kayda geçtiğini ve "İnşallah az kaldı" sözleriyle önümüzdeki yıl ilk 10'a girme hedefini paylaştı. Savunma ihtiyaçlarının ise %80'den fazlasının yerli geliştirilen ve üretilen sistemlerle karşılandığını vurguladı.

Kacır, insansız hava araçlarında Türkiye'nin dünya liderleri arasında olduğunu; kara, deniz ve su altı platformları ile uzay, siber ve kuantum sistemlerinde de yerli teknolojilerin geliştirilip üretildiğini söyledi. Savunma sanayii üretim kapasitesine dair dikkat çekici bir veri vererek, "Şu anda Türkiye'de eş zamanlı olarak 50'den fazla savaş gemisi üretilebilmekte" bilgisini paylaştı.

Başarı hikâyesinde Cumhurbaşkanının iradesinin önemli olduğunu belirten Kacır, aynı zamanda girişimciler, iş insanları ve müteşebbislerin 7/24 çalışmasının bu ilerlemede belirleyici olduğunu söyledi ve ASKON üyelerini kutladı.

ekonomik iş birliği ve stratejik hedefler:

Kacır, Türkiye-Amerika ilişkilerine de değinerek son 10 yılda ikili ticaret hacminin iki katına çıktığını, ancak karşılıklı belirlenen 100 milyar dolar hedefi için daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi. Bu hedefin yalnızca ticaret hacmini değil, yatırımları ve teknoloji ortaklıklarını da kapsadığını ifade etti ve ABD'deki iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Ayrıca stratejik diyalogların artırılmasının kritik teknolojilerde ortak projeleri, veri merkezlerini ve yapay zekâ iş birliklerini hızlandıracağına dikkat çekti. Türkiye'nin sunduğu Ar-Ge ve yatırım olanaklarının ABD'li yatırımcılar için çekici olduğunu hatırlattı.

bölgesel çatışmalar ve Türkiye'nin konumu:

Kacır, küresel çatışmalara ilişkin değerlendirmesinde Rusya-Ukrayna savaşının ve Gazze'deki duruma dair ciddi endişeleri dile getirdi. Bölgedeki belirsizliklere rağmen Türkiye'nin bir "barış ve istikrar adası" olarak yoluna devam ettiğini vurgulayarak, milli birlik ve istikrarın bu konumun temel dayanakları olduğunu belirtti.

Kacır son olarak Türkiye yüzyılı hedeflerine vurgu yaparak, Milli Teknoloji Hamlesi'ni daha ileri taşıyacaklarını, hava savunma projelerinin tamamlanacağını ve caydırıcılığın güçlendirileceğini söyledi. Konuşmasında Türkiye'nin hem ekonomik hem de savunma teknolojilerinde kendi yolunu çizen bir ülke olduğunu öne çıkardı.

Konuşma bağlamında, Kacır'ın mesajı; yerli ve milli üretim, teknolojik yetkinliklerin artırılması, savunma ihracatında üst sıralara yükselme hedefi ile ABD ile ekonomik ve stratejik iş birliklerinin derinleştirilmesi yönündeydi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, KONUŞMA YAPTI.