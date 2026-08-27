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Ayvalık yalancı boğazında yürürken akıntıya kapıldı, şişme botla kurtarıldı

Ayvalık'ta Yalancı Boğaz'da denizin içinden yürüyen bir kadın, yükselen su ve kuvvetli akıntıya kapılarak sürüklendi; Mustafa Doğan şişme botla kurtardı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayvalık yalancı boğazında yürürken akıntıya kapıldı, şişme botla kurtarıldı

olayın gelişimi:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Adası (Alibey) ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkiinde bir tatilci nefes kesen bir kurtarma olayı atlatıldı. Denizin sığ olması nedeniyle Maden Adası'na yürüyerek geçmek isteyen bir kadın, bölgedeki su seviyesinin aniden yükselmesi ve rüzgârın etkisiyle güçlenen akıntı sonucu dengesini kaybedip sürüklendi.

Akıntıyla mücadele ederken çok miktarda su yutan kadın, çevredeki vatandaşların ve bölge işletmecilerinin müdahalesiyle olay yerinde fark edildi. Küçük bir kafeyi işleten ve yörede "Huni Mustafa" olarak bilinen Mustafa Doğan, durumu görünce şişme botla denize açıldı ve tatilciyi bota alarak güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

bölge ve riskler:

Yalancı Boğaz, Ayvalık turizminde ziyaretçi akınına uğrayan noktalardan biri. Denizin sığ olması pek çok tatilciyi buradan yürüyerek geçmeye teşvik ediyor; ancak aniden yükselen su seviyeleri, rüzgâr ve oluşan güçlü akıntılar zaman zaman ciddi can güvenliği riski yaratıyor. Yetkililerin ve vatandaşların aktardığına göre, özellikle rüzgârlı havalarda deniz koşuları hızla değişebiliyor ve bu durum yürüyerek geçmeye çalışanlar için tehlike oluşturuyor.

yöre halkının tepkisi ve talepleri:

Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşlar, Yalancı Boğaz gibi yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği alanlarda profesyonel cankurtaran bulunmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, benzer olayların daha ağır sonuçlar doğurmaması için yetkililerden kalıcı güvenlik önlemleri alınmasını ve yoğun dönemlerde profesyonel cankurtaran görevlendirilmesini istedi.

Bölge halkı, gönüllü müdahalelerin önemli ve yaşam kurtarıcı olduğunu belirtirken, uzun vadede bu tür tehlikeleri önlemenin ancak resmi ve düzenli önlemlerle mümkün olacağını vurguladı. Kurtarma anında büyük rol oynayan Mustafa Doğan'a teşekkür eden yöre sakinleri, yetkililere "artık kalıcı önlem alın" çağrısını yineledi.

Son yaşanan kurtarma olayı, Yalancı Boğaz'da özellikle rüzgârlı günlerde deniz seviyesinin değişkenliği ve akıntıların oluşturduğu riski yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki yoğunluk ve tehlikenin sürdüğü belirtilirken, ziyaretçilere dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri öneriliyor.

MUSTAFA DOĞAN

MUSTAFA DOĞAN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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