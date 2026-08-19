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Elmalı er meydanı için iş birliği: 674. tarihi yağlı pehlivan güreşlerine hazırlık

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi, 4-6 Eylül'de düzenlenecek 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri için iş birliği protokolü imzaladı; hazırlıklar başladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Elmalı er meydanı için iş birliği: 674. tarihi yağlı pehlivan güreşlerine hazırlık

Elmalı yağlı pehlivan güreşleri için protokol imzalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi arasında, 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri için iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk imza attı.

protokol töreni ve imzalar:

Tören kapsamında iki kurum, organizasyonun koordinasyonu, lojistik desteği ve tanıtım çalışmaları konusunda iş birliğini resmileştirdi. İmzalanan protokol, 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek güreşlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için tarafların sorumluluklarını belirliyor.

kültürel miras vurgusu:

Protokol töreninde konuşan Büşra Özdemir, yağlı güreşin salt bir spor olmadığını, geçmişten geleceğe taşınan önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı. Özdemir, pehlivanların er meydanındaki mücadelesiyle bu geleneğin yaşatılmasına katkı sağlandığını belirterek kulüp kimliğine de dikkat çekti: 'Bizler 500 güreşçisi, 16 başpehlivanı olan bir kulübün temsilcileri olarak bu kültüre, bu geleneğe destek vermekten, her daim arkasında olmaktan gurur duyuyoruz.'

Özdemir sözlerine, 'Geçmişine, geleneğine sahip çıkamayan geleceğe doğru köprüler kuramaz' diyerek devam etti ve yapılacak güreşlerin Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

güreşseverlere davet:

Protokolün ardından Halil Öztürk, Başkan Vekili Özdemir'e 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin davetiyesini takdim etti. Tören yetkilileri, organizasyonun farklı illerden, belediyelerden ve spor kulüplerinden katılımlarla zenginleşeceğini belirtti ve tüm güreşçilere başarı dileklerini iletti.

Başkan Vekili Büşra Özdemir ayrıca güreş severleri 4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe davet ederek centilmence mücadele temennisinde bulundu. İmzalanan protokol, bu köklü geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ELMALI BELEDİYESİ ARASINDA, 4-6 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ELMALI BELEDİYESİ ARASINDA, 4-6 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK 674. TARİHİ ELMALI YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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