edremit kitap fuarı ikinci gününde edebiyat, bilim ve müziği bir araya getirdi

Gündem: jeopolitikten edebiyata:

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Fuar Alanı’nda ikinci gününü de yoğun programla tamamladı. Gün boyunca edebiyat, tarih, demokrasi ve müzik temalı etkinlikler bir arada gerçekleşirken, çok sayıda kitapsever söyleşilere, imza günlerine ve akşam konserine katıldı.

Mavi Vatan söyleşisi:

Günün dikkat çeken oturumlarından birinde emekli Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, "Mavi Vatan ve Jeopolitik Gelişmeler" başlıklı söyleşide deniz yetki alanları ve Türkiye’nin denizlerdeki hak ve çıkarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaycı, denizlerin sadece sınır tanımlaması olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin geleceği açısından stratejik bir değer taşıdığını vurguladı. Konuşmanın sonunda Yaycı’ya plaketini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın takdim etti.

Leyla Erbil anması:

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden Leyla Erbil fuarda özel bir söyleşiyle anıldı. Şairler Arife Kalender ve Gülsüm Cengiz, Erbil’in yerleşik dil kalıplarını kıran anlatımını ve edebiyat dünyasındaki etkisini değerlendirdi. Erbil’in eserleri ve düşünce dünyası üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından konuklara plaketlerini Belediye Meclis Üyeleri Necmiye Simliova ve Erdoğan Dursun takdim etti.

Sanat, şiir ve konser akşamı:

Fuarın ikinci günü şiir ve müziğin iç içe geçtiği programlarla sürdü. Şair ve yazar Şükrü Erbaş ile sanatçı Metin Karausta "Yine Gam Yükünün Tüccarı Geldi" söyleşisinde bir araya geldi; Erbaş’ın dizeleri Karausta’nın ezgileriyle buluştu, dinleyiciler şiirin hüznüyle türkülerin sıcaklığını aynı anda deneyimledi. Program sonunda konuklara plaketini Belediye Meclis Üyesi Muammer Temiz takdim etti.

Demokrasi ve güncel tartışmalar:

Gazeteci Emin Çapa ise "Demokrasi Sonrası Çağ Mı?" başlıklı söyleşide demokrasinin değişen rolü, toplumsal dönüşümler ve geleceğe dair sorular üzerine konuştu. Çapa, dünyanın yeniden inşa edildiğine dikkat çekerek, "Hepimizin akılla, bilimle, vicdanla yapacağı çok şey var; geleceğimize sahip çıkacağız" mesajını verdi. Söyleşinin ardından Çapa’ya plaketini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın sundu.

Günün akşam programı konserle son buldu; güçlü yorumuyla Songül Bulur, Altınkum Fuar Alanı’nı dolduran kitapseverlere keyifli bir performans sundu. Konserin sonunda Bulur’a plaketini Belediye Meclis Üyesi Necmiye Simliova takdim etti.

Yazar buluşmaları ve teşekkürler:

Fuar kapsamında Belediye Meclis Üyeleri Necmiye Simliova, Muammer Temiz ve Erdoğan Dursun, kitapları ve imzalarıyla fuara katılan Körfez Yazarları ile bir araya gelerek, yayınevleri ve yazarlara katkılarından dolayı kalem hediye ederek teşekkür etti. Etkinlikler boyunca yayınevleri, konuşmacılar ve ziyaretçiler arasında canlı bir etkileşim gözlendi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın ikinci gününde her yaştan kitapseverle bir arada olmanın önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Biliyoruz ki kitap; yalnızca sayfalardan ibaret değildir. Bir düşüncenin filizidir, bir çocuğun hayalidir, bir toplumun hafızasıdır." Ertaş, fuara katkı sunan tüm konuklara ve katılımcılara teşekkür ederek, 8. Edremit Kitap Fuarı’nın beş gün daha devam edeceğini ve tüm kitapseverlerin Altınkum Fuar Alanı’na davetli olduğunu belirtti.

BALIKESİR'İN EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 8. EDREMİT KİTAP FUARI, İKİNCİ GÜNÜNDE DE EDEBİYATTAN JEOPOLİTİĞE, DEMOKRASİDEN ŞİİR VE MÜZİĞE UZANAN ZENGİN PROGRAMIYLA KİTAPSEVERLERİ BULUŞTURDU.