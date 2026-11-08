Azmiyle 87 yaşında kendi çabasıyla Kur'an hafızı oldu

hafızlık yolculuğu:

Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, herhangi bir Kur'an kursuna gitmeden, tamamen kendi imkânlarıyla ve düzenli çalışma ile üç yıl boyunca Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Bu süreçte düzen ve kararlılık ön plana çıktı; Önder, bölümleri sistematik olarak çalışarak hafızlık hedefini adım adım gerçekleştirdi.

sınav ve belge:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavına giren Önder, sınavı başarıyla tamamlayarak hafızlık icazet belgesi almaya hak kazandı. Belge, Karabük İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz tarafından takdim edildi ve belge töreniyle çalışmasının karşılığını resmî olarak da almış oldu.

toplumsal ve manevi anlamı:

İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'e duyduğu sevgi ve gösterdiği gayret nedeniyle Önder'i tebrik etti. Yavuz, bu başarının başta gençler olmak üzere herkese örnek teşkil etmesini temenni etti ve örnek bir azim hikâyesi olarak nitelendirdi.

Halil Önder'in hikâyesi, düzenli çalışma, sabır ve inancın bir araya geldiğinde elde edilen sonuçlara işaret ediyor. Üç yıllık emek ve Diyanet tarafından onaylanan sınav başarısıyla elde edilen bu belge, Önder için olduğu kadar toplum içinde azim örneği arayanlar için de vurucu bir simge oldu.

87 YAŞINDAKİ HALİL ÖNDER'E (SAĞDA) BELGESİ, KARABÜK İL MÜFTÜSÜ DR. MUSTAFA YAVUZ (SOLDA) TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.