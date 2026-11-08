Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Azmiyle 87 yaşında kendi çabasıyla Kur'an hafızı oldu

Karabük'te 87 yaşındaki Halil Önder üç yılda kendi çabasıyla Kur'an-ı ezberleyip Diyanet hafızlık sınavını geçti; belgesini Dr. Mustafa Yavuz verdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Azmiyle 87 yaşında kendi çabasıyla Kur'an hafızı oldu

hafızlık yolculuğu:

Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, herhangi bir Kur'an kursuna gitmeden, tamamen kendi imkânlarıyla ve düzenli çalışma ile üç yıl boyunca Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Bu süreçte düzen ve kararlılık ön plana çıktı; Önder, bölümleri sistematik olarak çalışarak hafızlık hedefini adım adım gerçekleştirdi.

sınav ve belge:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavına giren Önder, sınavı başarıyla tamamlayarak hafızlık icazet belgesi almaya hak kazandı. Belge, Karabük İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz tarafından takdim edildi ve belge töreniyle çalışmasının karşılığını resmî olarak da almış oldu.

toplumsal ve manevi anlamı:

İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'e duyduğu sevgi ve gösterdiği gayret nedeniyle Önder'i tebrik etti. Yavuz, bu başarının başta gençler olmak üzere herkese örnek teşkil etmesini temenni etti ve örnek bir azim hikâyesi olarak nitelendirdi.

Halil Önder'in hikâyesi, düzenli çalışma, sabır ve inancın bir araya geldiğinde elde edilen sonuçlara işaret ediyor. Üç yıllık emek ve Diyanet tarafından onaylanan sınav başarısıyla elde edilen bu belge, Önder için olduğu kadar toplum içinde azim örneği arayanlar için de vurucu bir simge oldu.

87 YAŞINDAKİ HALİL ÖNDER&#039;E (SAĞDA) BELGESİ, KARABÜK İL MÜFTÜSÜ DR. MUSTAFA YAVUZ (SOLDA)...

87 YAŞINDAKİ HALİL ÖNDER'E (SAĞDA) BELGESİ, KARABÜK İL MÜFTÜSÜ DR. MUSTAFA YAVUZ (SOLDA) TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ustaların kurdeleyi kestiği açılışta Diyarbakır'da 3 bin kişiye ücretsiz yemek
images

Aynı isimli torun ve babaanne acı tesadüfle aynı gün vefat etti
images

Erzurum’da Nuri Paşa Bahçesi’nde kardeşlik nöbeti: 8 Kasım Karabağ Zaferi anıldı
images

Belaruslu gelin Sason'da yöresel törenle yeni hayata başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köşk’ten kutsal yolculuğa dualı veda

Tarsus'ta çatı temizliği sırasında iki işçi yaşamını yitirdi

Bulut aralığından çıkan renkler İstanbul'da kartpostallık görüntüler yarattı

Aynı isimli torun ve babaanne acı tesadüfle aynı gün vefat etti

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor