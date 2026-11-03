Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çalışma ziyareti ve temasların kapsamı:

Biruni Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAMER) Müdürü Prof. Dr. Abdulilah Ece, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen uluslararası çalışma ziyaretine katılarak Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanındaki araştırma potansiyelini tanıttı. 6-8 Ekim 2026 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Ofisi ve TÜBİTAK organizasyonunda gerçekleştirilen program, Avrupa’daki araştırma merkezleri ve teknoloji ekosistemleriyle doğrudan temas kurmayı hedefliyordu.

Türk heyetinin ziyaretleri sırasında sağlık teknolojileri, biyomühendislik, biyoteknoloji ve genomik alanlarında faaliyet gösteren merkezlerle görüşmeler yapıldı. Prof. Dr. Ece, sunumlar ve ikili görüşmeler aracılığıyla hem üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de olası ortak projeleri değerlendirdi.

Ziyaret edilen merkezler:

Programın ilk durağı, biyomühendislik ve biyomedikal teknolojilere odaklanan Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) oldu. Burada üniversiteler, hastaneler ve teknoloji şirketleri arasındaki iş birliklerinin yürütüldüğü uygulamalı araştırma yaklaşımları ve geliştirme süreçleri paylaşıldı.

Ayrıca heyet, uygulamalı araştırma ve teknoloji geliştirme alanında faaliyet gösteren Leitat Technological Center, translasyonel tıp ve klinik araştırmalara odaklanan Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) ile Katalonya’nın inovasyon ekosistemini destekleyen ACCI kurumunda temaslarda bulundu. Görüşmelerde biyomedikal araştırmalar, moleküler tanı ve uluslararası proje ortaklıkları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Genomik ve ileri dizileme teknolojileri bağlamında ise heyet, Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) laboratuvarlarını ziyaret ederek ileri DNA ve RNA dizileme, genomik analiz ve biyoinformatik altyapısı hakkında bilgi aldı. CNAG’in uygulamaları, yeni tanı yöntemlerinin geliştirilmesinde genomik teknolojilerin rolünü göstermesi açısından değerlendirildi.

İş birlikleri ve somut adımlar:

Barselona temasları çerçevesinde yapılan görüşmelerin ardından XARTEC SALUT araştırma ağı ile ortaklık olasılıkları konuşuldu. Toplantılarda Avrupa Birliği destekli ortak projelerin hazırlanması, öğrenci ve araştırmacı değişim programlarının oluşturulması ve ortak bilimsel etkinliklerin (sempozyum, çalıştay) düzenlenmesi gibi somut adımlar ele alındı.

Prof. Dr. Ece, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, uluslararası iş birliklerinin bilimsel ilerlemeyi hızlandırdığını vurgulayarak özellikle biyomedikal teknolojiler, genomik araştırmalar ve yenilikçi sağlık çözümleri alanlarında önemli fırsatlar görüldüğünü belirtti. Ayrıca görüşmelerin Türkiye’ye döndükten sonra da devam ettiğini ve XARTEC SALUT temsilcileriyle ilave toplantılar düzenlendiğini aktardı.

Diplomasi ve yerel destek:

Barselona’daki temaslarda Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Ulaş Soylu ve Ticaret Ataşesi Gökçen Güliz Dökmeci Aşkın da Türk heyetiyle bir araya geldi. Prof. Dr. Ece, Başkonsolos Soylu ile yaptığı görüşmede Türk araştırmacılara destek konusunda olumlu yaklaşım bulunduğunu ve bilimsel iş birliklerinin gelişimi için diplomatik kanalların da etkin rol oynadığını ifade etti.

Genel değerlendirmede Prof. Dr. Ece, bu tür bilimsel ağların Türk araştırmacıların Avrupa’daki programlara katılımını kolaylaştırabileceğini ve Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanındaki araştırma kapasitesinin ile uluslararası görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Yapılan görüşmeler, kısa vadeli temasların ötesine geçen, sürdürülebilir ortak araştırma ve bilgi paylaşımı hedefleyen bir iş birliği çerçevesi oluşturma amacını taşıyor.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAMER) MÜDÜRÜ PROF. DR. ABDULİLAH ECE, İSPANYA'NIN BARSELONA KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLARARASI ÇALIŞMA ZİYARETİNE KATILARAK SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ARAŞTIRMA MERKEZLERİYLE BİR ARAYA GELDİ