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Babadağ'da gökyüzünde üç kişiden biri Çinli ziyaretçi

Ölüdeniz ve Babadağ'da yamaç paraşütü sezonu canlandı; 1 Ekim öncesi Çinli turist akınıyla gökyüzündeki her üç uçuştan biri Çinli oldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babadağ'da gökyüzünde üç kişiden biri Çinli ziyaretçi

bölgede artan Çinli turist yoğunluğu:

Fethiye'de yamaç paraşütü sezonu hareketli şekilde sürüyor. Dünyaca ünlü Ölüdeniz ve Babadağ, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Özellikle son dönemde Çinli turistlerin bölgeye olan ilgisinde belirgin bir artış gözleniyor; Babadağ zirvesinden Ölüdeniz manzarasına yapılan uçuşlarda Çinli misafirlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Ölüdeniz semalarında uçuş yapan her üç kişiden birinin Çinli olduğu, sektör temsilcileri tarafından sıkça dile getiriliyor. Bu artışın arkasında Çin'de 1 Ekim'de başlayacak Cumhuriyet Bayramı tatilinin etkisi olduğu vurgulanıyor.

ziyaretçi yorumları:

Çinli turist Jiayi Sahan, Fethiye'yi tercih etme nedenini "Buraya geldim çünkü buranın dünyanın en büyük üç yamaç paraşütü merkezinden biri olduğunu düşünüyorum. Ayrıca buradaki bu aktivite son derece güvenli ve oldukça eğlenceli" sözleriyle anlattı. Bir diğer Çinli turist Cai Xiaogian ise bölgenin manzarasından etkilendiğini belirterek, "Buranın manzarası çok güzel... Bu benim ikinci uçuşum olacak, o yüzden tekrar uçmak istedim" dedi.

sektörün gözlemleri ve güvenlik vurgusu:

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, sektörde 22 yıllık deneyimi olduğunu belirterek Fethiye'nin bu spor için en önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Şekerci, "Yamaç paraşütü denince akla ilk olarak Fethiye geliyor. Neden Fethiye? Çünkü Fethiye ve Ölüdeniz bu işin başkenti" ifadelerini kullandı.

Şekerci, son dönemdeki Çinli turist yoğunluğunu ve bunun uçuş sayılarına yansımasını aktarırken, "gökyüzünde uçan her üç kişiden birinin Çinli" olduğuna dikkat çekti. Ayrıca önümüzdeki Hava Oyunları Festivali'nin bölge tanıtımına ve uçuş sayılarına olumlu katkı sağlaması beklendiği belirtildi.

Güvenlikle ilgili olarak Şekerci, uçuş öncesi tüm tedbirlerin alındığını vurguladı: "Her hava şartında uçuş yapılmıyor. Pilotlar ve firmalar olarak uçuş öncesinde tüm güvenlik önlemlerinin eksiksiz alındığını belirtmek isteriz." Doğa sporlarının doğası gereği küçük riskler barındırdığını ancak Babadağ'ın kaza oranlarının görece düşük olduğu ifade edildi; Şekerci motosiklet kullanımıyla kıyaslayarak motosiklete binmenin bence yamaç paraşütünden daha tehlikeli olduğunu ekledi.

Sektör temsilcileri ve pilotlar, yamaç paraşütü deneyimi yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistleri Ölüdeniz'e davet ediyor. Şekerci, "Uçmak isteyen tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi Ölüdeniz'e bekliyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.

Fethiye&#039;de gökyüzünde her 3 kişiden biri Çinli

Fethiye'de gökyüzünde her 3 kişiden biri Çinli

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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