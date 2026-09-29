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Avm'de 20 bin liralık kıyafet hırsızlığıyla suçlanan kadın tutuklandı

Samsun Canik'te Piazza AVM'den yaklaşık 20 bin lira değerinde giyim eşyası çalınması üzerine yakalanan Pembe Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avm'de 20 bin liralık kıyafet hırsızlığıyla suçlanan kadın tutuklandı

Olayın gelişimi:

Samsun’un Canik ilçesinde, 4 Eylül günü Yeni Mahalle’de bulunan Piazza AVM içindeki bir mağazadan yaklaşık 20 bin lira değerinde giyim eşyasının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın bildirilmesinin ardından harekete geçen ekipler, mağaza içinde meydana gelen kaybı takip ederek şüpheli üzerinde çalışma yürüttü.

Polis takibi ve yakalama:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı takip sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Pembe Ö. (43) gözaltına alındı. Yapılan incelemede kadının daha önce hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Adli süreç ve cezaevi sevki:

Polisteki işlemleri tamamlanan Pembe Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi ve Pembe Ö. Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE İFADE VEREN PEMBE Ö., TUTUKLANARAK ÇARŞAMBA KADIN KAPALI CEZAEVİNE...

NÖBETÇİ MAHKEMEYE İFADE VEREN PEMBE Ö., TUTUKLANARAK ÇARŞAMBA KADIN KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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