Babasının araması ve 20 dakikalık kalp masajı çocuğu hayata döndürdü

Düzce'nin Beyköy Kaledibi mevkiindeki Uğur Suyu'nda serinlemek için suya giren bir çocuk, babasının ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndü.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Uğur Suyundaki Düzce Belediyesi su regülatörlerinin bulunduğu alanda serinlemek amacıyla suya giren V.D.Y. (14), bir süre sonra sudan kayboldu. Durumu fark eden baba S.Y., oğlu için suya girerek arama başlattı. Baba, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından çocuğu sudan baygın halde çıkardı.

Müdahale ve tedavi:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğa olay yerinde müdahale etti ve yaklaşık 20 dakika süren kalp masajı uyguladı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu V.D.Y. yeniden yaşam buldu. İlk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

DÜZCE BELEDİYESİ SU REGÜLATÖRLERİNİN BULUNDUĞU UĞUR SUYU’NDA SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİREN 12 YAŞINDA Kİ ÇOCUK EKİPLERİN 20 DAKİKALIK KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ.