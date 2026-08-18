Dolar 47,9311 +0,02%
Euro 55,4895 -0,04%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.765,38 -0,69%
EUR/USD 1,1577 +0,00%
Brent Petrol 91,57 +0,60%
--°

Babasının araması ve 20 dakikalık kalp masajı çocuğu hayata döndürdü

Uğur Suyu'na giren 14 yaşındaki V.D.Y., babasının araması ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Babasının araması ve 20 dakikalık kalp masajı çocuğu hayata döndürdü

Babasının araması ve 20 dakikalık kalp masajı çocuğu hayata döndürdü

Düzce'nin Beyköy Kaledibi mevkiindeki Uğur Suyu'nda serinlemek için suya giren bir çocuk, babasının ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndü.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Uğur Suyundaki Düzce Belediyesi su regülatörlerinin bulunduğu alanda serinlemek amacıyla suya giren V.D.Y. (14), bir süre sonra sudan kayboldu. Durumu fark eden baba S.Y., oğlu için suya girerek arama başlattı. Baba, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından çocuğu sudan baygın halde çıkardı.

Müdahale ve tedavi:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğa olay yerinde müdahale etti ve yaklaşık 20 dakika süren kalp masajı uyguladı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu V.D.Y. yeniden yaşam buldu. İlk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

DÜZCE BELEDİYESİ SU REGÜLATÖRLERİNİN BULUNDUĞU UĞUR SUYU’NDA SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİREN 12 YAŞINDA...

DÜZCE BELEDİYESİ SU REGÜLATÖRLERİNİN BULUNDUĞU UĞUR SUYU’NDA SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİREN 12 YAŞINDA Kİ ÇOCUK EKİPLERİN 20 DAKİKALIK KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası