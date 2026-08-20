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Emet'te gerginlik: ilçe başkanlığına yönelik saldırıda şüpheli gözaltında

Emet'te AK Parti İlçe Başkanlığına gece düzenlenen saldırının şüphelisi A.A., güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edilerek gözaltına alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Emet'te gerginlik: ilçe başkanlığına yönelik saldırıda şüpheli gözaltında

Emet'te gerginlik: ilçe başkanlığına yönelik saldırıda şüpheli gözaltında

Kütahya'nın Emet ilçesinde gece saatlerinde AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen saldırının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayda binada maddi hasar oluştu.

saldırıda ortaya çıkan hasar:

İlk belirlemelere göre binanın camları kırıldı, kapılar ile içeride bulunan masa ve sandalyeler zarar gördü. Saldırı nedeniyle ilçe başkanlığı binasında gözle görülür maddi tahribat meydana geldi.

polis ekiplerinin çalışması:

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere yaptıkları incelemeler sonucu şüpheli A.A.'yı tespit etti. Ekipler tarafından adresinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

EMET’TE AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINA SALDIRININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

EMET’TE AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINA SALDIRININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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