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Bafra'da üç tekerlekli bisikletiyle ayrılan Bilal Aydın kanalda ölü bulundu

Bafra'da dün evinden üç tekerlekli bisikletiyle çıkan 76 yaşındaki Bilal Aydın, yakınlarının araması sonucu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki kanalda ölü bulundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bafra'da üç tekerlekli bisikletiyle ayrılan Bilal Aydın kanalda ölü bulundu

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki evinden dün üç tekerlekli bisikletiyle ayrılan 76 yaşındaki Bilal Aydın'dan bir süre haber alınamadı. Yakınlarının başlattığı arama çalışmaları sonucu Aydın, Kemalpaşa Mahallesi'nde bisikletiyle birlikte kanala düşmüş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ön tespitlerin ardından durum savcılığa bildirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Savcının incelemesinin tamamlanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor ve yetkililer, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE DÜN EVİNDEN ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLETİYLE AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE DÜN EVİNDEN ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLETİYLE AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 76 YAŞINDAKİ BİLAL AYDIN, KANALDA ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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