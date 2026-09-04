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iğdır merkezli yasa dışı bahis ağına operasyon: 5 gözaltı

Iğdır merkezli eş zamanlı operasyonla yasa dışı bahis ve banka kartı kullanımına ilişkin 5 şüpheli yakalandı; 2'si tutuklandı, 3 adli kontrol altında.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

iğdır merkezli yasa dışı bahis ağına operasyon: 5 gözaltı

Operasyonun detayları:

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Iğdır merkezli olmak üzere Tekirdağ ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada yasa dışı bahis faaliyeti kapsamında banka hesaplarının toplanıp kullanıldığı ve üçüncü kişilere kiralandığı tespit edildi.

Modus operandi ve yakalamalar:

Soruşturma bulgularına göre vatandaşlardan temin edilen banka hesapları yönetilerek bahis işlemlerinde kullanıldı ve bu hesaplar üzerinden para nakline aracılık edildi. Operasyon sırasında üç şüpheli adreslerinde yakalanırken, para çekmek amacıyla bankaya gittiği belirlenen iki kişi bankada suçüstü ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli süreç ve soruşturmanın gidişatı:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. El konulan dijital materyaller soruşturmanın seyrine göre değerlendirilecek ve soruşturma kapsamında gerekli adli işlemler sürdürülecektir.

IĞDIR&#039;DA YASA DIŞI BAHİS İÇİN HESAP TOPLADIKLARI İDDİA EDİLEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

IĞDIR'DA YASA DIŞI BAHİS İÇİN HESAP TOPLADIKLARI İDDİA EDİLEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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