Esendere'den öğrencilere mesleki yolculuk desteği: diş hekimliği kazananlara 100 bin TL

belediyeden eğitim desteği açıklaması:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda diş hekimliği fakültelerine yerleşen öğrencilere Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından kişi başı 100.000 TL eğitim desteği verildi. İlgili kabulde, başarılı öğrenciler makamda ağırlandı.

projenin kapsamı ve amaçları:

Büyüksu'nun daha önce açıkladığı proje çerçevesinde uygulanan destek, Esendere'de ikamet eden ve tıp, eczacılık, diş hekimliği ile hukuk fakültelerine yerleşen her öğrenciye sağlanıyor. Başkan Büyüksu, yaptığı açıklamada eğitime yapılan yatırımın bölgenin geleceği için kritik olduğunu ve belediyecilik anlayışlarının gençlerin yarınlarına yatırım yapmaya odaklandığını vurguladı.

öğrencilerin tepkileri:

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan Kübra Baki, verilen desteğin kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yerleşen Gülbahar Kesici ise bu tür teşviklerin artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.

GÜLBAHAR KESİCİ, ESENDERE BELEDİYE BAŞKANI DIRBAZ BÜYÜKSU VE KÜBRA BAKİ