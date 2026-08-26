Bafra'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine operasyon: bin 655 kök bulundu

Bafra'da kenevir operasyonu:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bafra ilçesinde çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında N.E. (50) isimli şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımında bulunan alanda arama gerçekleştirildi.

ele geçirilen bitkilerin özellikleri:

Aramalarda, boyları 30 ila 70 santimetre arasında değişen toplam bin 655 kök kenevir bitkisi elde edildi. Elde edilen bitki sayısı ve boy bilgileri, operasyon tutanaklarında yer aldı.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak N.E. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve işlemler, ilgili birimlerce sürdürülüyor.

BAFRA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 655 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.