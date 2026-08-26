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Bafra'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine operasyon: bin 655 kök bulundu

Samsun polisi Bafra'da düzenlediği operasyonda N.E.'nin adresinde boyları 30-70 cm arasında değişen toplam bin 655 kök kenevir ele geçirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bafra'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine operasyon: bin 655 kök bulundu

Bafra'da kenevir operasyonu:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bafra ilçesinde çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında N.E. (50) isimli şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımında bulunan alanda arama gerçekleştirildi.

ele geçirilen bitkilerin özellikleri:

Aramalarda, boyları 30 ila 70 santimetre arasında değişen toplam bin 655 kök kenevir bitkisi elde edildi. Elde edilen bitki sayısı ve boy bilgileri, operasyon tutanaklarında yer aldı.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak N.E. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve işlemler, ilgili birimlerce sürdürülüyor.

BAFRA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 655 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE...

BAFRA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 655 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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