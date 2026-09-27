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Bagajında minyatür garaj ve drift yapan oyuncak otomobil ilgi çekti

Bursa'daki otomobil fuarında Sakarya'dan getirilen araçla kurulan bagaj içi minyatür garaj ve drift yapan oyuncak otomobil ziyaretçilerin ilgisini çekti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bagajında minyatür garaj ve drift yapan oyuncak otomobil ilgi çekti

Fuarda sıra dışı sergi detayı:

Bursa'da düzenlenen otomobil fuarında modifiye araçların yanı sıra bir aracın bagajında oluşturulmuş minyatür garaj da yoğun ilgi gördü. Sakarya'dan fuara getirilen araçta, bagaj bölümüne yerleştirilen çok sayıda oyuncak otomobilin arasında sürekli drift yapan bir model özellikle dikkat çekti. Ziyaretçiler hareketli sahneyi cep telefonlarıyla kaydetti ve minyatür garajı merakla inceledi.

Minyatür garajın öne çıkan özelliği:

Aracın bagajında kurulan düzenek, sadece oyuncakları sergilemekle kalmıyor; içindeki mekanizma sayesinde küçük otomobil sürekli drift yapıyor ve izleyenlere gerçek bir gösteri sunuyor. Fuarda yer alan diğer modifiye araçlardan ayrılan bu uygulama, ziyaretçilerin fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada paylaşmalarına neden oldu.

Sahibinin açıklamaları:

Sakarya'dan gelen araç sahibi, aracına uzun süre emek verdiğini belirtti. Aracın jantlarından stoplarına kadar birçok bölümünde özel çalışmalar bulunduğunu söyleyen sahibi, aracın maliyetinin 1,5 milyon lirayı geçtiğini ifade etti. Sahibi, bagajdaki minyatür garajı da sergilemek amacıyla hazırladığını ve ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu ekledi.

Fuar boyunca hem araçtaki görsel düzenlemeler hem de bagajdaki hareketli model, modifiye meraklılarının ve genel ziyaretçilerin dikkatini çekerek etkinlikte öne çıkan unsurlardan biri oldu.

BURSA’DAKİ OTOMOBİL FUARINDA SERGİLENEN MODİFİYE ARAÇLAR KADAR, BİR OTOMOBİL TUTKUNUNUN BAGAJINDA...

BURSA’DAKİ OTOMOBİL FUARINDA SERGİLENEN MODİFİYE ARAÇLAR KADAR, BİR OTOMOBİL TUTKUNUNUN BAGAJINDA OLUŞTURDUĞU MİNYATÜR GARAJ DA İLGİ ÇEKTİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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