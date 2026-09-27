Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7462 +0,01%
Bist 12.595,93 -2,35%
Altın Gram 6.598,59 -3,02%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,26 +1,87%
--°

Sivas'ı ve hayatı anlattı: Hayri Aydınlı'dan gönül köprüleri

BURSİVDER'in Sivasî Sohbetleri'nde Hayri Aydınlı, hafızlık sürecinden millî güreş kariyerine ve Sivaslılarla kurduğu gönül bağlarına dair anılarını paylaştı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sivas'ı ve hayatı anlattı: Hayri Aydınlı'dan gönül köprüleri

Program ve katılım:

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği (BURSİVDER) merkezinde gerçekleştirilen 3. sezon 13. program, yoğun bir katılımla yapıldı. Açılış konuşmasını Dernek Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Muhsin Ertuğrul Kemikli yaptı. Konuk konuşmacı, eğitimci, bürokrat ve millî güreşçi Hayri Aydınlı salonda kısa bir konuşmayla programa başladı.

Hayat hikâyesi ve öne çıkan anekdotlar:

Aydınlı, konuşmasında yaşam yolculuğunu Çaykara'dan Mercan'a, Erzurum'dan Bursa'ya uzanan bir süreç olarak aktardı. 8 yaşında tamamladığı hafızlık döneminden, İmranlı'da kendisine verilen Fahri Hemşehri Beratına kadar pek çok hatırayı dinleyicilerle paylaştı. Anlatıları, kişisel başarıların yanı sıra memleket ve insan ilişkilerine dair vurgular taşıdı.

Profesyonel spor hayatına ilişkin bölümlerde Tofaş ve Millî Takımtaki güreş yıllarından kesitler aktaran Aydınlı, iz bırakan sözleriyle dikkat çekti: "İyilik yaptığınız her insan sizi mutlaka hatırlar. Asıl iz bırakmak, insanların gönlünde karşılıksız yer edebilmektir." Bu ifade, programın duygusal ve samimi tonunu özetledi.

Bitiş, armağan ve izlenimler:

Program boyunca Sivaslılarla kurulmuş gönül bağlarının önemine değinen Aydınlı, Sivaslı dostlarıyla ilişkilerini hiçbir zaman koparmadığını belirtti. Sohbetin sonunda Dernek Başkanı Üzeyir Dal, Hayri Aydınlı'ya günün anısına bir hediye takdim etti. Katılımcılar buluşmayı içten, öğretici ve yakın ilişkileri güçlendiren bir etkinlik olarak değerlendirdi.

BURSA SİVASLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (BURSİVDER) TARAFINDAN DÜZENLENEN SİVASÎ...

BURSA SİVASLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (BURSİVDER) TARAFINDAN DÜZENLENEN SİVASÎ SOHBETLERİ’NİN KONUĞU EĞİTİMCİ, BÜROKRAT VE MİLLÎ GÜREŞÇİ HAYRİ AYDINLI OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Araba motorunu çöpe değil motosiklete dönüştürdü: şov amaçlı proje tamamlanıyor
images

Ambulans uçakla 50 günlük Eylül Konya'ya sevk edildi
images

Çocuklarda besin alerjisinde tanı klinik öyküyle şekilleniyor
images

Kocaeli sokaklarına belediyenin kendi atölyesinden yeni yüz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çevreye değer katanlara ödül: farkındalık ve ortak sorumluluk öne çıktı

Ambulans uçakla 50 günlük Eylül Konya'ya sevk edildi

mersin sahillerinde yaklaşık 100 bin caretta yavrusu denizle buluştu

Çocuklarda besin alerjisinde tanı klinik öyküyle şekilleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi